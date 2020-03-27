新意網覆核數據中心分租敗訴 法官：營運商僅向商戶提供設備

明報記者 李哲毅

新意網表示，對法庭判決感到失望及遺憾，會對判詞作詳細研究並諮詢法律團隊，再決定下一步行動。今次案件申請人為新意網，答辯人為香港科技園公司，目前在將軍澳工業邨營運數據中心的Global Switch Hong Kong Limited亦加入為相關利害團體。

客戶不擁單元獨家佔用權 不算「分租」

法官於判詞中指出，此案重點在於營運商與客戶之間是否真的存在「分租」關係，經分析Global Switch與客戶間的服務協議後，法官認為Global Switch為向客戶提供服務，需於不同的單元內為個別客戶設置設備，讓客戶可利用和接收所需的數據服務，但客戶在單元面積內，並不擁有獨家佔用權。事實上，Global Switch仍然擁有物業佔有權，亦有權決定客戶於舖位內的使用權限，因此Global Switch與其客戶之間不算是「分租」關係。

另外，新意網一方指出，科技園內疑有3家營辦商違規分租，指科技園未有採取合理或必要的步驟來調查事實，又稱科技園對放寬處理違規行為，判詞指出，科技園在2018年5月所回覆新意網的信件中，並非拒絕執行有關《數據中心政策》，而是重申對這些措施的承諾，科技園在收到投訴後也會進行調查。

指新意網當年無交服務協議備考

判詞內容又提及，2012年將軍澳工業邨土地招標時，新意網提交的投資方案金額為7億元，是Global Switch的四分之一，雖然招標不單是以價錢作唯一判斷準則，但當時Global Switch已提供將與客戶簽訂的服務協議供科技園參考。其後科技園曾向新意網及Global Switch查詢，其不會觸犯租賃限制的營運模式，並盡量提供服務協議供科技園參考，雖然新意網有回覆其營運操作，但無提交服務協議作備考。