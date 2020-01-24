安永：港首季IPO集資跌三成

安永表示，新冠肺炎疫情對中港新股市場均有影響，但內地首季IPO活動保持穩定，香港按季明顯下跌。該行認為，A股目前仍有大量新股排隊上市，加上有中央經濟政策刺激，相信未來可繼續維持勢頭。根據其報告，中證監接獲419家公司上市申請，上海科創板亦有90家公司申請；相比之下，港交所（0388）只有101家公司申請。總體而言，安永估計，若疫情可控，兩地IPO市場將可今年第二季的後半部分或第三季恢復正常水平。

C-link暗盤升46％

由於上周上市儀式上有嘉賓確診新冠肺炎，今日掛牌的馬來西亞新股文件處理服務供應商C-link Square（1463）上市儀式押後，但將正常掛牌交易。該股昨日於耀才暗盤升46%，收報0.92元，每手4000股，每手帳面賺1160元。該股昨日公布，下限定價每股0.63元，共集資1.26億元，公開發售超額認購10.15倍，一手中籤率13.01%，15手穩中1手。