經濟

注資管網公司 中石油：未達最終協議

【明報專訊】籌備經年的國家管網公司在去年底成立，至今仍未就資產注入及股權分佈有任何公布。中石油（0857）昨日透露，與管網公司仍就可能注入資產一事進行磋商，尚未達成最終協議。中石油副總裁凌霄昨日在業績電話會議上補充，指有關注入資產方案及股權比例等，與管網公司尚未達成一致。

去年12月內地傳媒曾報道稱，國家管網公司將會由國資委持股40%，由於中石油所持有的管道資產在「三桶油」當中最多，所以中石油母公司將會持股30%。不過其後內媒又發現，暫時國家管網公司仍由國資委獨資持有。

業務方面，新任中石油董事長戴厚良昨日表示，今年1月以來，新冠肺炎疫情對集團有較大影響，成品油及需求下滑，2月份內地成品油及原油庫存有增長，但隨着3月復工復產，油氣需求逐步回升，成品油及原油庫存有所下滑。他預料今年國際油價將低位波動，若需求增長及石油出口國組織能達成協議，今年油價可望重上60美元至65美元水平；若全球經濟增長及需求放緩，而油組未能達成協議，油價或會在每桶50美元至55美元之間震盪。

油價挫 要重新調整今年資本開支

近期的油價急挫也令中石油要重新調整今年資本開支，財務總監柴守平指出，原本今年資本支出預計為2950億元（人民幣‧下同），按年微跌0.6%，但考慮到疫情與油價變化等影響，將按照保持現金流的原則，重新調整支出。

中石油去年表現欠佳，純利按年倒退13.9%至456.82億元，低於市場預計的467.1億元；末期息連特別息每股派0.06601元，按年下降26.7%。中石油昨日績前跌2.28%，報2.57元。

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