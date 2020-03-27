1個月拆息10連升 中小行存息返兩厘

虛擬銀行帶來競爭

東亞138天存期年息自緊急減息後，已由原先1.17厘上調至昨日的2.03厘，連續加息8天，同時該行本周加推4個月存息2.3厘，存款門檻為新資金50萬元。富邦3個月、6個月及12個月存息亦重回2厘，存款要求100萬元或以下，若以全新資金100萬元或以上敘造3個月定存，年息為2.3厘。大新昨將3個月至6個月以下存息上調0.1厘，存款50萬元或以上年息2.1厘。

信銀inMotion年利率最高2.5厘

綜觀多家中小銀行，當中以信銀國際旗下inMotion動感銀行的存息較高，該行於本周全面加短存年息，3個月存息上調0.1厘至2.4厘，並加推1個月存息2.5厘，存款門檻為新資金1萬元。南洋商業銀行亦加中短長息，新推當中2個月存息，為2.3厘。

虛銀眾安銀行（Za Bank）於本周二（24日）正式開業，該行在試業時舉辦開戶「排名賽」，最高提供6.8厘的3個月定存年息，上限10萬元。但一般客戶之存息，本周全線削減，當中3個月存息削0.5厘至1.5厘；6個月存息減0.4厘至1.2厘，12個月則減0.45厘至1.15厘。