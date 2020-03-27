中海外：在港土儲創歷史新高

中海外去年收入升13.6%至1636.5億元人民幣，毛利率按年跌4.1個百分點至33.7%，淨利潤率達到25.4%，按年跌0.8個百分點。去年集團物業發展收入1591.9億元人民幣，按年減少4.7%，截至去年底，集團土儲6522萬平方米，實際權益為5317萬平方米。物業投資租金收入為37.5億元人民幣，按年升26.3%。

中海外並無披露今年合約銷售目標，僅表示有信心實現持續穩健增長，又指今年中央持續加大逆周期調節，確保經濟穩中求進；行業將在穩地價、房價及預期中平穩發展；新冠肺炎疫情延遲了購房需求釋放，但需求不會消失等。

每手買賣單位 2000股變500股

集團同時宣布更改每手買賣單位，由每手2000股改為500股，4月20日（周一）起生效，以昨日收市價23.5元計，股份入場費將由47,000元降至11,750元。中海外表示，減少每手買賣單位將降低每手買賣單位的價值，提升股份對投資者的吸引力，並因而可能提高股份的流通性及拓闊公司股東基礎。