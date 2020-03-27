經濟

內房今年銷售目標 集體保守 潤地績後挫逾5% 管理層：市况已開始恢復

【明報專訊】中國首季爆發新冠疫情，令近年不斷擴規模、拼增長的內房緩下步伐，近日多家公布業績的內房，包括藍籌華潤置地（1109）及民企富力（2777）等，罕有地將今年銷售目標訂在增一成內，龍湖（0960）銷售目標僅增7%，雅居樂（3383）更只持平，一改行業連年提出至少雙位數銷售增長的進取態度。

明報記者 方楚茵

近年表現一直符合市場預期業績的潤地，集團昨日公布，去年純利增長18.3%至286.72億元，末期息每股派0.937元，核心純利增長12.2%，略低於市場預期。潤地昨日中午公布業績後股價受壓，全日跌逾5%。集團2019年合約銷售增長達15.1%至2425億元（人民幣‧下同），不過今年目標趨保守，預期合約銷售額僅增8%至2620億元，按可售貨值5000億元計52.4%的銷售率已可完成目標。

潤地管理層明言，由於疫情來得突然，對行業衝擊比較大，但武漢佔整體銷售僅約4%。管理層又稱，3月下旬已見市場回復得很快，成交及人流已達去年同期的七成至八成，尤以華東及華南等區域為甚，加上集團自2月初已研究並部分復工，又加強與政府溝通，3月已有96%或378個工地復工，相信疫情對潤地影響可控。

富力：銷售目標增長10％合理

富力去年未能完成1600億元的全年銷售目標，按年僅增5%至1381.9億元。集團今年未敢進取，銷售目標1520億元，僅較去年銷售增加10%，較去年目標更縮水5%。富力董事長李思廉表示，將銷售目標設在增長10%是合理，因為銷售受疫情影響，但強調集團並無大幅減價賣樓，維持目前預測是最有利。

此外，近年一直高速增長的奧園（3883），日前亦宣布僅將今年銷售目標定在12%增長水平。首創置業（2868）2020年銷售目標亦持平在800億元。

合景泰富：下半年可追回銷售

不過，合景泰富（1813）今年目標增長兩成，按去年861.07億元合約銷售額計，今年合約銷售目標為1033.3億元，突破千億規模。集團主席孔健岷表示，今年可售貨源達1700億元，雖然首兩個月受疫情影響，但3月基本已全面復工，相信下半年可追回銷售，非常有信心達成目標。

合景泰富衝擊千億銷售額的背後，或與集團舊改項目開始推出市場有關。集團提到，目前在深圳、佛山、廣州等地擁26個舊改項目，貨值可達5800億元，今年已可供應銷售貨值100億元。

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