疫情影響 匯控暫停全球裁員及招聘

內部通知由祈耀年及集團首席人力資源總監Elaine Arden署名，內文提到，上月集團宣布重組計劃後，他明白到所有員工都關心裁員計劃，亦考慮到因新型冠狀病毒帶來的巨大影響，集團現階段決定暫停與重組計劃相關的裁員行動，而大部分與裁員相關的通知其實未正式發出。集團同時決定暫停招聘人手。

祈耀年指出，上月的重組決定可以令集團架構變得更精簡，更有效率及更加以客戶為中心。而今日的決定則是令集團更能夠在這段不明確的時期，更好地支持自身的員工，但集團會繼續聚焦在改革上，因此重組計劃的大部分安排會繼續進行，包括合併批發銀行的後台辦公室、創建財富及個人銀行業務及建立一個負責改善風險加權資產的部門。

聚焦改革 重組計劃仍進行

匯控前行政總裁范寧在去年8月突然離任，宣布離任當日，集團主席杜嘉祺同時確認會有裁員計劃。直至上月公布業績時，集團表示擬在未來3年減少3.5萬名員工。然而在本月中，集團宣布委任祈耀年為行政總裁後，杜嘉祺同時亦透露，或會因疫情而檢視業務策略，直至昨日終宣布暫停裁員。