經濟

李氏父子6.2億掃長實 4000萬增持長和

【明報專訊】新冠肺炎疫情在歐洲大規模擴散，導致涉足歐洲業務的長和系股價近期大跌，但李嘉誠及李澤鉅父子卻趁機增持。據港交所資料顯示，長和系上周公布業績後，李氏父子透過聯名公司，連續4日入市增持旗下長實（1113）股份，同時亦有兩日買入長和（0001）股份，合共涉資逾6.6億元。

績後兩股價均累升10%

其中，李嘉誠父子於3月20日、23日、24日及25日連續4個交易日，合共買入長實約1660.16萬股股份，涉及金額約6.2億元，李嘉誠持股增至34.38%，而李澤鉅持股增至34.45%；至於長和方面，兩人則分別在20日及23日增持，共買入85萬股，涉資約4000萬元。長和系上周四（19日）公布業績，績前長和及長實的股價已連日大跌，不過績後至昨日，長和累計回升10%，長實則累升13.5%。

北水連續24交易日淨買入

港股方面，昨日恒指高開77點，但已是全日高位，其後一度倒跌363點，低見23,163點，收報23,352點，跌174點；主板成交金額1217億元，較上日減少近兩成；國指跌81點，收報9447點。北水連續第24個交易日淨買入港股，但昨日淨買入規模降至18.22億元，為3月4日以來最少。

瑞聲逆市升近半成冠藍籌

藍籌表現方面，瑞聲（2018）升4.85%，收報42.15元，為升幅最大的藍籌，中信股份（0267）跌5.68%，收報7.97元，為跌幅最大藍籌。騰訊（0700）升0.47%，收報381.8元。匯控（0005）及友邦（1299）分別跌1.3%及0.7%，收報45.7元及67.6元。

相關字詞﹕李澤鉅 長實 恒指 北水 長和系 增持 李嘉誠

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