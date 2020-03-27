經濟

Refinitiv：內地手機用戶11月起下滑

【明報專訊】近日內地三大電訊商披露移動用戶數據，均大幅下跌，適逢新型冠狀病毒大爆發，惹來不少揣測。金融數據公司Refinitiv引用內地工信部資料整合發現，全國移動互聯網用戶自去年11月至今年2月，總共減少4200萬戶，反映自去年底起已經有減少的趨勢。以個別省份計，疫情重災區的湖北省，期內移動用戶減幅反而只排第四，共126.5萬；廣東省在期內移動用戶大減826.9萬，成為跌幅最大省份（見圖）；其次是四川省，減少221.4萬戶，第三是河北省，減少182.2萬戶。

廣東減幅最勁 湖北第四

Refinitiv指，移動用戶上次出現下跌是在2015年準備轉用4G的時期。有分析人士指，用戶下跌主要與國內政策「攜號轉台」有關。工信部則高調解釋，指數據與疫情下經濟活動放緩及部分雙卡用戶註銷號碼有關。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，內地電訊收費模式與香港不一樣，香港以月費為主，而內地則通常是有以電話卡配合固定流動數據使用，用完後要再增值。他續指出，由於疫情下停課停工，促使不少人決定暫不使用數據，因此導致用戶數下跌。他又表示，相關跌幅當中部分可能是「殭屍戶」（即在國內實名制實施前登記非活躍用戶），三大電訊商可能是清走「殭屍戶」。

通海：部分可能是「殭屍戶」

易方資本創辦人及投資總監王華認為，移動用戶下跌或與內地政府於去年底推行「攜號轉台」政策有關，以往內地用戶不能用同一電話號碼申請兩個不同電訊商的服務，而騰訊（0700）旗下微信支付及阿里巴巴（9988）的支付寶均要求綁定電話號碼，因此不少用戶會選擇付錢「吊住」使用中的電話號碼，不過由於去年底起可以攜號轉網，因此不少雙卡用戶選擇放棄其中一個。

易方：或因攜號轉台政策

他續指出，另外一個可能的原因為疫情期間電訊營業廳關閉，部分用戶亦因防控措施未能到營業廳繳費或上台，一旦用戶未能如期繳費就會被終止服務。他預料，三大電訊商用戶應該在4月會重現升幅，主要是市場開始有5G手機推出，因此5G計劃的上客速度會加快。

內地工信部表示，已向三大電訊商了解情况，認為用戶大跌主要是疫情下經濟活動放緩，以及部分雙卡用戶註銷號碼所致。

相關字詞﹕工信部 攜號轉台 疫情 新冠肺炎 中移動 電訊商 移動用戶

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