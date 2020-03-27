經濟

自家口罩料兩周後有售 售價2元一個

【明報專訊】香港電視（1137）旗下HKTVmall近日公布，其生產的口罩有望在一至兩周後開售，集團副主席兼行政總裁王維基透露，口罩進入試產階段，現時已送到實驗室測試，規格有機會達至ASTM（美國材料與試驗協會）第二級（Level 2）或更高認證。

他表示，會以照顧香港人健康為出發點，每個口罩原材料成本約1元以下，計及人工等費用，預料將以每個2元出售，現時原材料可足夠生產1000萬個口罩，將繼續購買原材料作生產。

料達Level 2級別 日產6萬至10萬個

王維基坦言：「做電訊做咗好多年，拍電視劇拍咗兩三年，HKTVmall網購做咗5年，口罩真係未試過。」他估計每日可生產6萬至10萬個口罩，但確實數字要再多一至兩周才得悉。他又指，口罩不會成為集團主業，現時整體投資額約為250萬至260萬元，當初是基於香港沒有生產口罩，如果疫情繼續惡化，令其他國家禁止口罩出口「香港人就冇口罩」，因此四出尋找生產機器。

王：「絕對唔會」參選立法會

他表示，沒有打算、亦不懂生產眼罩等其他抗疫物品，但N95會「盡力而為」，一步一步處理。至於會否申請政府資助以及向政府提供口罩，王維基指近日十分忙碌「唔得閒睇」，如可獲資助當然是好事，但只屬次要考慮，相信政府有辦法購買很多口罩，港視會視照顧香港市民健康最重要。至於被問到是否有意參選今年立法會選舉，他則稱「絕對唔會」。

相關字詞﹕王維基 香港電視 立法會選舉 口罩

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