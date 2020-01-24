港視去年虧損擴大 未反映網購增幅 今年首2月日均2.7萬張單 王維基：EBITDA有望扭虧

明報記者 蕭嘉聰

港視股價績前做好，昨收報4.75元，升4.4%。王維基強調，只要平台每日平均訂單達2.5萬張以上，EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）就可望扭虧為盈。根據集團披露的1至2月數據，每日平均訂單分別為22,400及32,600張，平均已達到27,240張訂單，集團第二期自動執貨及倉儲系統每日可處理約2萬張訂單，王維基指出，第三期系統可應付3.5萬張訂單，但需時1至1.5年，目前集團以增設「通宵更」應付訂單，料於未來1至2年再提升系統。他強調，港視過去5年一直投資大量物流、倉儲、派送等基建，才可勉強應付今次的浪潮。

料未來1至2年再提升網購系統

至於會否擔心網購只是「曇花一現」的情况，王維基表示，即使疫情過去，「網購都係正常生活」，過去5年平台的GMV一直向上，與疫情沒有關係。他形容，網購並非HKTVmall發明，而是整個消費模式改變，消費者喜歡更加方便的模式，過去高速發展已反映香港需要網購。

配股後資金狀况好轉

港視去年度合共投資逾3億元於營運及設備，並動用約2.4億元銀行貸款，至去年底淨現金降至約4億元水平，但上月成功配股集資逾4.5億元，令資金狀况好轉不少。對於配股一事，王維基稱「大家都知我唔識財技，個人理財同投資都好差」，當時有投行及投資者希望長線投資港視，因此很快就決定集資，令手頭更「鬆動」，繼續投資第三期系統，購買更多機器。

疫情促零售業改變運作模式

集團日前推出「感謝祭O2O合作試行計劃」，12個商場的實體商戶可享有6.5%特惠佣金，王維基指出，兩周內已有50間商戶參加，情况較預期好，更有一些大家熟悉的國際品牌參與。他認為，香港如要保持購物天堂的地位，行業一定要作出改變，不能只單靠實體生意。香港零售過去太少使用新科技，如果行業不轉變就會十分危險，今次疫情正是有危有機，行業正好改變其運作模式，實體及線上同步發展業務。

HKTVmall共有115個自取點，王維基指出，公司現時合作品牌合計有300至400間分店，會繼續擴展合作自取點數目，從中帶動合作品牌的實體店人流，自家O2O店數目會增加，但需求較低。