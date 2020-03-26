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人行上周不減息 按揭利率維持不變

【明報專訊】內地人民銀行於上月20日宣布下調貸款市場利率（LPR），1年期LPR下調0.1厘至4.05厘，5年期LPR則下調0.05厘至4.75厘；正順地產代理（香港）有限公司副總裁李海文表示，5年期LPR利率被視為房貸基準利率，絕大部分的房貸都會參考5年期LPR利率定價。

麥格理胡偉俊：6大理由支持按息不動

值得注意的是，即使過去逾1個月隨着新冠疫情擴散至歐美，拖累當地股市急挫，多間環球主要央行先後減息救市，美國聯儲局本周更宣布無限量量寬（QE）購買國債及按揭抵押證券，希望藉此向實體經濟注入流動性，惟人行上周五按月公布LPR利率卻維持不變，包括把5年期LPR維持在4.75厘，即沒有再藉着下調按揭利率來支持房地產市場應對疫情。

麥格理首席中國經濟學家胡偉俊分析，可從六個方面來分析人行是次按息不動的決定，包括：

（1）中國目前在對抗疫情上與全球其他地方處於不同階段，而人行早於上月已減息，而環球其他主要央行本月始減息；

（2）疫情不止令需求減少，供應亦出現瓶頸，在疫情完全告一段落前出台過分激烈的政策，會帶來嚴峻通脹問題；

（3）中國資產在是次全球跌市中表現相對硬淨，料人行汲取2014至2015年放水過急的教訓後，本月決定暫緩減息；

（4）即使近來美匯轉強，人民幣在岸價仍於7.1水平徘徊，再次減息可能會令人民幣轉弱，甚至挑戰去年低位7.18水平，而在目前全球動盪的情况下，人民幣匯價穩定可加強本土信心；

（5）從市場心理學來說，既然環球其他主要央行本月先後減息，反而觸發投資者對前景的憂慮，人行是次不減息亦未嘗不可；

（6）目前制約信貸市場增長的主要因素，是信貸需求不足，而非信貸成本過高，減息對此料幫助不大。

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