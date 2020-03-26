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塞浦路斯 7000元可租千呎單位

【明報專訊】雖然新冠肺炎全球爆發，但位處歐、亞之間的塞浦路斯至本月上旬，確診個案暫時較其他歐洲國家為低。事實上，塞浦路斯是度假和退休的天堂，旅遊業是當地經濟重要支柱，每年更加接待超過400萬名旅客，當地物業租賃市場亦應運而生，由公寓、度假村到別墅都一應俱全，吸引海外投資者放租和自住，而當地租金亦較本港低，花費約7000港元已可租住逾千方呎大單位。

明報記者 張允亭

塞浦路斯的氣候怡人，每年3月至11月的旅遊旺季，都吸引遊客蜂擁而至，當地海濱城市的熱門景點及遊樂設施多不勝數，有海外投資者就索性購入度假公寓作自住和放租。今次介紹位於下帕福斯（Kato Paphos）的項目Aphrodite Gardens，為當地龍頭發展商Leptos集團建造，由46座別墅和6座住宅大樓組成，分層公寓的售價介乎35萬歐元至50萬歐元。其中，一個中層的2房套房公寓，實用面積約1291方呎，附有基本的家電和家具，客廳設有落地玻璃大窗，連接特大的三邊露台，外望小區開揚的景致，項目的會所配備泳池和花園等設施。公寓售價為47萬歐元（約413.6萬港元），每月租金叫價約750歐元（約6612港元）。

分層2房套房 附基本家電家具

至於位於塞浦路斯南部的利馬索爾（Limassol），是當地第二大城市和商業中心，隨着外資近年的投資增加，連澳門新濠國際的賭場度假村亦坐落於此，令該區物業市場的發展潛力被看高一線。當地以低密度住宅為主，但該區近年亦陸續有較高密度的大廈項目落成，包括由2座分別樓高17層及27層的建築組成的Limassol Del Mar。項目臨海而建，提供2房至4房的單位。示範單位參照一個2房戶，實用面積約1398方呎，客飯廳連接開放式廚房，設有吧枱；而2間睡房空間寬敞，並與客廳坐向相同，外望一片蔚藍的地中海景觀。單位售價為140萬歐元（約1237萬港元），呎價約8848港元。

此外，同系另一項目Limassol Blu Marine則靠近利馬索爾市中心和碼頭，為結合商業和住宅的項目，提供1房至5房戶，走高端和豪華路線，單位售價由128萬歐元起。另外，當地的稅項相對其他歐洲國家簡單，購買物業的稅項主要有增值稅、印花稅，轉售物業則有20%的資產收益稅。值得一提的是，當地公民的海外收入基本上零稅收之外，亦無遺產稅。

■有片睇，如欲觀看更多塞浦路斯片段，可登入明報財經網：mpfinance.com

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