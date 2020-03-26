海天晉特色戶2140萬易手 實呎2.5萬

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎疫情持續嚴峻，發展商只以銷售餘貨為主。綜合市場消息，新盤市場昨日只錄約10宗成交，其中部署短期推出天水圍Wetland Seasons Park第2期的新地（0016），同系已屆現樓的將軍澳海天晉，透過招標再售1伙特色戶，為2座20樓B室，實用856方呎另連天台和平台，成交價2140萬元、實呎2.5萬元，買家獲180日長成交期，但若90日完成上會則可獲2%回贈。
一手市場昨沽約10伙
連同上述單位，海天晉本周迄今連售3個特色戶，吸金逾7770萬元，其中1伙特色戶成交呎價逾2.9萬元，創項目分層單位新高呎價。其他新盤只錄零星成交。
其中佳明（1271）發展、去年11月推出至今累沽約620伙的青衣明翹匯，新售出第2座31樓H室、實用299方呎，成交價538.2萬元，實呎1.8萬元。
另興勝創建（0896）深水埗WEST PARK，亦以876.2萬元售出10樓實用493方呎B室，實呎1.77萬元；項目今年1月開售至今累售36伙，套現逾2.53億元。
另外，會德豐（0020）將軍澳日出康城OCEAN MARINI修訂價單，取消原有的建築期付款計劃（按定價減2%、買家須於120日內繳付樓價15%），但有興趣選擇建築期付款的買家，仍可選擇「靈活置業易建期付款計劃」，按定價減3%（買家須於360日內繳付樓價15%）。