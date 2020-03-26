海天晉特色戶2140萬易手 實呎2.5萬

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎疫情持續嚴峻，發展商只以銷售餘貨為主。綜合市場消息，新盤市場昨日只錄約10宗成交，其中部署短期推出天水圍Wetland Seasons Park第2期的新地（0016），同系已屆現樓的將軍澳海天晉，透過招標再售1伙特色戶，為2座20樓B室，實用856方呎另連天台和平台，成交價2140萬元、實呎2.5萬元，買家獲180日長成交期，但若90日完成上會則可獲2%回贈。