嘉湖本月破50宗 5個月新高

中原高級區域營業經理文家輝表示，天水圍區成交以減價個案為主，其中嘉湖山莊最新成交位於麗湖居4座中層H室，實用面積550方呎，3房間隔，以565萬元獲外區換樓客承接，實呎10272元。原業主2014年6月315萬元買入，帳面獲利250萬元或近79%。

青衣東涌本月交投超上月

至於青衣區，本月迄今二手交投量暫時累錄約43宗，亦超過上月全月38宗逾一成。利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添指出，區內屋苑藍澄灣本月暫錄約5宗二手成交，平均實呎13,062元，其中1座中低層F室，實用面積488方呎，2房間隔，以605萬元售出，實呎12398元。原業主2007年8月178萬元購入，帳面獲利約427萬元或2.4倍。另外，東涌區至今亦錄得約73宗成交，已較上月全月44宗增加逾六成。

DIVA兩房1040萬 6年後平手離場

全球經濟前景未明，有個別業主沽貨平手離場。 美聯高級分區營業經理高淑群指，位於天后的DIVA，一個高層B室，新近以1040萬元成交，單位實用493方呎，2房間隔，實呎約21095元，屬市價成交。原業主2014年989萬元一手購入上址，帳面雖升值51萬元或約5%，但若使費計則僅接近平手離場。

內地客1420萬沽港濤軒2房

此外，北角港濤軒中層B室，實用面積640方呎，2房間隔，以1420萬元成交，實呎22188元；屋苑去年4月一個樓層較上址略低的中層B單位，成交價1450萬元，即是次成交價比去年回落約2%。原業主為內地背景人士，2010年978萬元購入上址，帳面獲利442萬元或45%。