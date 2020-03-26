郭少明5600萬沽禮頓山 20年勁賺4000萬

上述單位為禮頓山2座高層A室三房單位連車位，實用1240方呎，成交價約5600萬元，實呎45161元。資料顯示，屋苑同座同面積低層A室，去年5月以5860萬元易手，現成交價較不足一年前低約4%。原業主郭少明2000年以約1524萬元一手購入，持貨20年帳面獲利4076萬元，賺幅達2.6倍。

傳3.5億放售淺水灣道110號洋房

事實上，郭少明過往多次涉足物業市場，如2018年初以約1.03億元購入中半山帝景園一個實用2141方呎單位，2016年其家族成員亦以7269萬元購入西半山敦皓兩伙。不過，其家族近日放售部分物業，除已沽出的禮頓山單位外，淺水灣道110號一洋房，實用4101方呎，連2753方呎花園及天台，亦於市場上放售，據悉意向價約3.5億元，實呎約85345元，雖然早前有傳物業已易手，但業主方面否認。翻查資料，該家族於04年以1.23億元買入，若成功以3.5億元售出，帳面將勁賺約2.27億元或1.8倍。

此外，該家族持有香島道Double Bay一洋房，實用3572方呎，目前正進行裝修，據悉物業市值租金約35萬元，呎租約98元。有代理指，物業完成裝修後或會調整租金。