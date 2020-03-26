湯文亮：美股熔斷難斷 Sky is the Limit

我多口問，如果美股跌至停板，大家都會叫熔斷，但如果升至停板又叫什麼？竟然無人識答，有人話漲停板，雖然可以明白，但似乎無乜威勢，我認為應該叫「FUCK」，我並不是講粗口，而是英文停板機制的簡寫，停板機制英文是Financial Unusual Ceasing Kit，簡稱FUCK，無論上升或者下跌都可以用，因為總有人輸錢。

大海無量形容無限QE不貼切

老友話美聯儲局今次QE，應該用大海無量來形容，我覺得以大海來形容無限未必很貼切，我記得當邵逸夫睇到英國根德公爵不愛江山愛美人，於是打算開拍一套帶有中國色彩同時影射根德公爵的電影，因為當時仍然由英國統治，劇名不能用不愛江山愛美人，於是改為用「江山美人」，搵李翰祥做導演，林黛、趙雪做男女主角，李翰祥接到任務之後問老闆邵逸夫預算有幾多，六叔沒有講一個數字，佢話Sky is the limit，即是無限制。不過，六叔話雖然預算是沒有限制，但出得嚟行預咗要還，最低限度除了攞獎之外，亦要回本，李大導當然知道蝕本生意冇人做，於是盡心盡力拍好這套「江山美人」，不但攞了幾個大獎，亦替老闆邵逸夫賺了不少錢。

美國無限QE，買債是肯定，但最奇怪連公司債也買。換句話說，全美國做生意的人都不會蝕本，因為如果現金不足，周轉不靈，可以發債，由美國政府承包，最後那些蝕本公司的債主是美國政府。而美國政府亦要大量QE來解決問題，最簡單是增加國債，將債主名銜轉嫁給全世界的基金投資者，甚至其他國家。

「興奮劑」只有短期效力

至於如何解決，我相信沒有一個肯定答案，或者會有人認為唔爆煲就算是將問題解決，或者這只是治標，不能治本。

正確做法是讓企業開源節流，自己找到生存空間，做唔到就以第十一章作終結，不過特朗普要競選連任，不會採用這個辦法，無限QE就好似興奮劑，短期是有效，之後就會很頹廢，企業變成廢企。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]