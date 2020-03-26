經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：股巿反應如對對糊 無得估

【明報專訊】美國宣布無限量量化寬鬆，當日美股大跌，翌日卻又大升，近日的股市，升跌一千幾百點閒閒地，但是對於消息的反應，卻已十分離奇，這有點﹕對對糊，無得估。所以， 我都日日睡到中午食飯，不去看股市了。

周二，去了福臨門吃晚飯，有位已退休十幾年的前莊家，同一位尚未退休的大經紀，去刺激一下經濟，幫襯一下Duncan‧徐德強。

現在餐廳sell包房

徐說，Murray Hotel的國福樓的生意還可以，因為有商務午飯客，但灣仔競爭太多，福臨門就很難做了。

我說，國福會館的生意好像不大好，他說這是因為它的包房多，客人們躲在房內，你看不到而已，這餐廳正是sell包房數量。我說，對對對，我去那裏吃飯，也是貪有包房，因為可以Youtube拍片。

我問他，皇悅酒店旁邊的甬府我去過一次，都幾好食，上個月去，已沒開了，是不是剛開業，便執笠？徐說，現在好像是變了私房菜，你打電話訂位，它才開門做生意，不過好貴，仲貴過張生記。我問，它的老闆是誰？徐說，應該是黎亮。

我說，這幾年中國經濟咁樣，他還有閒錢開高級餐廳。徐說，他梗係有錢啦，有人講好似啱啱先至買左兩間豪宅給女朋友呢！至於黎亮的女朋友究竟是誰，根據Google Search，某報的報道說﹕「林學華及黎亮雖然被指相戀多年……」

至於林學華是誰，請再Google search。我心想，我手頭還有黎亮的高富集團（0263），聽到他好有錢，我都好開心呢！

[周顯 投資二三事]

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