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劉思明：利好汽車政策料出台 吉利候低吸

【明報專訊】恒指昨升863點，收報23,527點，成交額1512億元。美國國會達成經濟刺激方案，配合環球央行放水，激起全球股市大幅反彈。不過，目前只能靠恐慌情緒降溫，緊張流動性緩和，淡倉盤平倉及資金撈底，支持短線反彈持續；但股市重創的癥結是疫情，以目前情况，實不容樂觀。

由歐美政府面對疫情的初期漫不經意，病毒急速擴散，加上產油國聯盟減產談判破裂，油價插水，一下子將投資情緒推至極恐慌，觸發股市拋售。

隨着各國政府採取更強硬措施，限制入境或居民活動，阻遏疫情蔓延，美國兩黨就2萬億美元的刺濟經濟方案達成協議，推出規模前所未有的刺激計劃，G20同意制定聯合行動應對疫情對經濟的衝擊，加上各大央行放水，在多方面出招，穩定市場信心。

市場對美經濟恢復過分樂觀

不過，放水、刺濟經濟等措施頂多止血，重點是經濟活動何時恢復正常，關鍵疫情發展。以最早嚴厲抗疫的亞洲地區來看，雖然疫情得以控制緩和，但距離擺脫困境，經濟復元依然遙遠。目前市場對美國經濟活動很快恢復似乎過分樂觀，反而對抗疫的鬆懈，過早解除控制，更可拖慢復蘇，曠日持久將對經濟破壞更深，投資環境更嚴峻。

不過，短期而言美國政府表明會無限量寬兼可買企業債，可令一些大型企業暫免爆煲危機，之前美國經濟代表企業如波音股價由300美元直插至100美元也失守，昨日美巿早段已大幅回升至160多美元，帶契道指早段可升逾500點，對改善巿場氣氛大有幫助。

港股方面，恒指昨高開衝上23,488點回順，之後回落守住兩萬三關口回升，尾市創全日高位；上望上一反彈的高位24,200點或20天線24,500點料有較大阻力。港股進一步反彈，低殘的石油、內房、紡織服飾、汽車、工業、航空都大彈；汽車業切合市場炒復蘇主題，加上股價低迷，仍有炒作空間。

汽車為內地經濟支柱產業

據乘聯會數據統計，今年首兩個狹義乘用車零售銷量下跌超過四成，預計3月好轉，但首季預計仍跌四成，並可能要4、5月份之後才會逐漸回暖。疫情幾乎癱瘓汽車業，除了打擊需求外，復產、供應鏈及成本上漲問題都困擾行業。不過，汽車業作為經濟的支柱產業，相關支持政策料正在醞釀，商務部日前在網上新聞發布會透露，將會同相關部門研究推出穩定汽車消費的政策，雖然都是舊調重彈，但浙江省政府發布包括鼓勵有序放寬汽車限購的促進經濟措施，後續料各地更多利好政策推出，有利行業復蘇。

吉利可候11.5元附近吸納

汽車業正面重大挑戰，要走出谷底，公司競爭更重要。吉利與富豪汽車（Volvo）技術合作多年，雙方正討論業務合併重組，屆時吉利有機會一躍成為一家全球汽車集團；公司早前因應疫情推出SUV車型的防疫車，反映靈活機動能力。吉利大跌後，現水平估值未算超值，該股2016、18年預測市盈率曾跌至約6倍，目前約9倍；短線大跌後有喘定迹象，昨天升穿10天線，反彈上望20天線約12.5元料有較大阻力，可候於11.5元附近吸納，並以低收11元止蝕。

[劉思明 還看今朝]

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