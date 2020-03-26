趙海珠：2萬億美元救市 美匯指數回軟

【明報專訊】各國央行在過去一周推出不同的刺激經濟方案應對新冠病毒肺炎帶來的影響，隨着美國國會將通過2萬億美元振興經濟方案，措施能紓緩短期美元流動性，刺激美股周二反彈接近一成，美匯指數則下挫。
東京奧運延期 日圓走勢疲弱
不過，美元兌日圓穩定向上，並一度升至2018年12月的阻力位置112至112.50。日本政府周二宣布將會押後東京奧運1年至2021年舉行，預期將會令日本面臨60億美元的經濟損失。
同時，日本央行公布額外買債計劃，涉及3年期及10年期債券，規模達8000億日圓。我們預期未來日圓走勢有機會繼續走弱，若美元兌日圓升穿以上提及的阻力位，有機會邁向114.50至115水平；相反若未能突破112.50的話，匯價則有機會回落至106.50至107.50水平。
澳紐續刺激經濟 澳元紐元回升
在美匯指數早前大幅反彈的升勢中，澳元為其中一隻跌幅慘重的貨幣，不過匯價近日略為回升，並已經連升3日，重返0.59水平以上。
澳洲上周分別推出127億澳元及660億澳元兩輪刺激經濟方案，而澳洲國會現時正趕及在長達5個月休會期前，再通過新一輪840億澳元振興經濟方案。
若澳元兌美元能繼續處於0.55以上，我們認為澳元兌美元初步能回升至0.61至0.6250；但若再失守近期低位0.55的話，則有機會跌破0.50甚至更低水平。至於新西蘭元走勢與澳元相似，新西蘭政府同樣推出121億新西蘭元的刺激經濟方案，佔國內生產總值4%。新西蘭元兌美元的支持位處於0.5470，若能守穩的話，匯價可以向0.5960至0.6260區域邁進；同樣地，若失守近日低位則有機會跌向2009低位0.4890。