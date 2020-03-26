趙海珠：2萬億美元救市 美匯指數回軟

東京奧運延期 日圓走勢疲弱

不過，美元兌日圓穩定向上，並一度升至2018年12月的阻力位置112至112.50。日本政府周二宣布將會押後東京奧運1年至2021年舉行，預期將會令日本面臨60億美元的經濟損失。

同時，日本央行公布額外買債計劃，涉及3年期及10年期債券，規模達8000億日圓。我們預期未來日圓走勢有機會繼續走弱，若美元兌日圓升穿以上提及的阻力位，有機會邁向114.50至115水平；相反若未能突破112.50的話，匯價則有機會回落至106.50至107.50水平。

澳紐續刺激經濟 澳元紐元回升

在美匯指數早前大幅反彈的升勢中，澳元為其中一隻跌幅慘重的貨幣，不過匯價近日略為回升，並已經連升3日，重返0.59水平以上。

澳洲上周分別推出127億澳元及660億澳元兩輪刺激經濟方案，而澳洲國會現時正趕及在長達5個月休會期前，再通過新一輪840億澳元振興經濟方案。

若澳元兌美元能繼續處於0.55以上，我們認為澳元兌美元初步能回升至0.61至0.6250；但若再失守近期低位0.55的話，則有機會跌破0.50甚至更低水平。至於新西蘭元走勢與澳元相似，新西蘭政府同樣推出121億新西蘭元的刺激經濟方案，佔國內生產總值4%。新西蘭元兌美元的支持位處於0.5470，若能守穩的話，匯價可以向0.5960至0.6260區域邁進；同樣地，若失守近日低位則有機會跌向2009低位0.4890。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]