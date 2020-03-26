李曉佳：煤氣送紅股魔法石失靈

彤叔人不在 萬邦翠亨邨股東會不變

所以，當去年「四叔」李兆基宣布退休後，煤氣（0003）股東會上有小股東問以後還有沒有十送一紅股，看得出小股東們是真正憂心忡忡，因為在煤氣股東心中，早以為十送一是恆久不變的政策。二公子李家誠當時則回答說「派息及紅股政策將繼續不變」，當然他也帶了個頭盔，強調「如果業務健康發展」才不變，但總之話音畢落，小股東便熱烈鼓掌。

不到一年，股東會上的掌聲便落空，煤氣上周宣布削紅股，由「十送一」變「二十送一」，恒地（0012）更是不派紅股。恒地的股價反應倒還好，因為沒有紅股因素，還可以着眼於其業務本身，况且恒地的股東不至於遍地銀髮。但煤氣就經歷了一輪洗倉潮，短短4個交易日蒸發了一成多。

煤氣公用性質較中電港燈脆弱

紅股其實會攤薄每股盈利，發了之後股價理應下跌。但去年中之前的煤氣就是有這種魔力，每年十送一紅股，股價好似仍沒怎跌過。拿8年十送一紅股，經複式滾存，已等於持股多了1.1倍。若不是今年削減了，再多三年十送一，持股就會較最初多兩倍。作為股東當然不希望就此中斷。

其實李家誠說得不錯，「如果業務健康發展」的話，估計十送一是走唔甩。但去年股東會後香港隨即變天，引用陳啟宗的用語，經歷了大半年「徹底的瘋狂」，我們發現原來煤氣的公用股性質，比中電（0002）和港燈（2638）更脆弱。煤氣的香港燃氣業務收入，只佔其總收入的24%，有73%的收入是來自內地燃氣和新能源業務。如果沒有紅股的因素，其實它只是一隻中資資源股，受中國五時花六時變的政策因素影響。香港燃氣業務也大部分依靠工商客戶，在經濟下行、特別是餐飲業受打擊時，煤氣其實不能倖免。

或許我們不應語帶歧視說「削紅股」，而是試着說「新型紅股政策」，但在機構投資者心中，其中更怕的是「新型業務策略」。四叔剛退，紅股就減半了，更令人不明所以的，是兩位公子在本月初接受Forbes訪問時，說到要把煤氣改造成「智能能源」（smart energy）的供應商，例如應用人工智能等新技術。

變身智能能源 投資者摸不清

地產股的投資者早已習慣本地富豪的二代或三代，不免都有些天馬行空的想法，但彤叔的後代都不敢改掉萬邦投資的翠亨邨約會。把煤氣變成smart energy？投資者未摸清就裏，會否先沽為妙？

[李曉佳 財經澡堂]