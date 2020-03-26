經濟
李曉佳 財經澡堂

投資策略

李曉佳：煤氣送紅股魔法石失靈

【明報專訊】有一隻股票令筆者印象頗深刻，那就是萬邦投資（0158）。這隻股票成交極度疏落，但「彤叔」鄭裕彤派息相當手爽，因而吸引一堆忠實小股東。而當年彤叔堅持每年到中環翠亨邨搞股東會，擺夠數十圍，何等氣派，把要小股東搶點心的港鐵（0066）比下去。萬邦投資管理層與股東那種相敬相依的感覺，沒有一隻股票能比。即使彤叔已過世，翠亨邨約會至今仍延續下去。大抵跟着本地老牌大孖沙的銀髮股東，都有一個心願，就是「恆久不變」。

彤叔人不在 萬邦翠亨邨股東會不變

所以，當去年「四叔」李兆基宣布退休後，煤氣（0003）股東會上有小股東問以後還有沒有十送一紅股，看得出小股東們是真正憂心忡忡，因為在煤氣股東心中，早以為十送一是恆久不變的政策。二公子李家誠當時則回答說「派息及紅股政策將繼續不變」，當然他也帶了個頭盔，強調「如果業務健康發展」才不變，但總之話音畢落，小股東便熱烈鼓掌。

不到一年，股東會上的掌聲便落空，煤氣上周宣布削紅股，由「十送一」變「二十送一」，恒地（0012）更是不派紅股。恒地的股價反應倒還好，因為沒有紅股因素，還可以着眼於其業務本身，况且恒地的股東不至於遍地銀髮。但煤氣就經歷了一輪洗倉潮，短短4個交易日蒸發了一成多。

煤氣公用性質較中電港燈脆弱

紅股其實會攤薄每股盈利，發了之後股價理應下跌。但去年中之前的煤氣就是有這種魔力，每年十送一紅股，股價好似仍沒怎跌過。拿8年十送一紅股，經複式滾存，已等於持股多了1.1倍。若不是今年削減了，再多三年十送一，持股就會較最初多兩倍。作為股東當然不希望就此中斷。

其實李家誠說得不錯，「如果業務健康發展」的話，估計十送一是走唔甩。但去年股東會後香港隨即變天，引用陳啟宗的用語，經歷了大半年「徹底的瘋狂」，我們發現原來煤氣的公用股性質，比中電（0002）和港燈（2638）更脆弱。煤氣的香港燃氣業務收入，只佔其總收入的24%，有73%的收入是來自內地燃氣和新能源業務。如果沒有紅股的因素，其實它只是一隻中資資源股，受中國五時花六時變的政策因素影響。香港燃氣業務也大部分依靠工商客戶，在經濟下行、特別是餐飲業受打擊時，煤氣其實不能倖免。

或許我們不應語帶歧視說「削紅股」，而是試着說「新型紅股政策」，但在機構投資者心中，其中更怕的是「新型業務策略」。四叔剛退，紅股就減半了，更令人不明所以的，是兩位公子在本月初接受Forbes訪問時，說到要把煤氣改造成「智能能源」（smart energy）的供應商，例如應用人工智能等新技術。

變身智能能源 投資者摸不清

地產股的投資者早已習慣本地富豪的二代或三代，不免都有些天馬行空的想法，但彤叔的後代都不敢改掉萬邦投資的翠亨邨約會。把煤氣變成smart energy？投資者未摸清就裏，會否先沽為妙？

[李曉佳 財經澡堂]

上 / 下一篇新聞

港交所前上市審批主管涉貪 楊金隆被指收200萬優待IPO公司 上市顧問控行賄
港交所前上市審批主管涉貪 楊金隆被指收200萬優待IPO公司 上市顧問控行賄
上市貪污風波 政府稱「零容忍」
上市貪污風波 政府稱「零容忍」
涉案新股申酉 上市累跌87%
涉案新股申酉 上市累跌87%
上周五嘉賓確診 明天上市儀式延期
上周五嘉賓確診 明天上市儀式延期
恒指重上23500點 夜期轉低水
恒指重上23500點 夜期轉低水
中海油多賺16% 削今年資本開支
中海油多賺16% 削今年資本開支
TVB全年蝕近3億 廣告收入跌22% 星美債券撥備3.3億 整筆投資已減值至零
TVB全年蝕近3億 廣告收入跌22% 星美債券撥備3.3億 整筆投資已減值至零
有線寬頻去年蝕近4億
有線寬頻去年蝕近4億
瑞聲全年純利倒退四成 不派息
瑞聲全年純利倒退四成 不派息
匯控押後香港股東會
匯控押後香港股東會
海底撈：大部分門店已重開
海底撈：大部分門店已重開
郵儲行去年純利升16%
郵儲行去年純利升16%
中壽多賺4倍 研進行融資 新業務價值升19% 較首三季縮窄
中壽多賺4倍 研進行融資 新業務價值升19% 較首三季縮窄
大新銀行純利跌一成
大新銀行純利跌一成
基金股東Silchester減持利豐
基金股東Silchester減持利豐
康方生物傳下月再申上市
康方生物傳下月再申上市
美股早段漲千點 波音3日飈七成 憧憬白宮紓困措施刺激經濟
美股早段漲千點 波音3日飈七成 憧憬白宮紓困措施刺激經濟
魯賓尼：經濟衰退將呈「I形」急墜
魯賓尼：經濟衰退將呈「I形」急墜
歐洲9國呼籲發行「新冠債券」
歐洲9國呼籲發行「新冠債券」
劉思明：利好汽車政策料出台 吉利候低吸
劉思明：利好汽車政策料出台 吉利候低吸
劉宇亮：疫情油價戰後 還會有第3隻黑天鵝？
劉宇亮：疫情油價戰後 還會有第3隻黑天鵝？
趙海珠：2萬億美元救市 美匯指數回軟
趙海珠：2萬億美元救市 美匯指數回軟
周顯：股巿反應如對對糊 無得估
周顯：股巿反應如對對糊 無得估
湯文亮：美股熔斷難斷 Sky is the Limit
湯文亮：美股熔斷難斷 Sky is the Limit
莎莎棄租北京道巨舖 低高峰五成招租 7000呎舖叫租61萬 每呎僅87元
莎莎棄租北京道巨舖 低高峰五成招租 7000呎舖叫租61萬 每呎僅87元
郭少明5600萬沽禮頓山 20年勁賺4000萬
郭少明5600萬沽禮頓山 20年勁賺4000萬
嘉湖本月破50宗 5個月新高
嘉湖本月破50宗 5個月新高
海天晉特色戶2140萬易手 實呎2.5萬
海天晉特色戶2140萬易手 實呎2.5萬
囍滙開放式月租1.7萬 低去年高峰兩成半
囍滙開放式月租1.7萬 低去年高峰兩成半
官塘工業中心單位670萬沽 業主7年蝕百萬
官塘工業中心單位670萬沽 業主7年蝕百萬
塞浦路斯 7000元可租千呎單位
塞浦路斯 7000元可租千呎單位
晨星陳貞瑋：疫情非旺季出現 內房銷售料V彈
晨星陳貞瑋：疫情非旺季出現 內房銷售料V彈
人行上周不減息 按揭利率維持不變
人行上周不減息 按揭利率維持不變