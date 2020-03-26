劉宇亮：疫情油價戰後 還會有第3隻黑天鵝？

踏入2020年，第一季還未結束，已爆出了兩隻黑天鵝。新冠肺炎疫情是第一隻黑天鵝，是現時存在的最大型一隻。疫情年初最先在中國爆發，在3月國內接近受控之際，卻在全球其他地方大爆發。執筆時，全球新冠肺炎確診個案超過30萬宗，死亡人數亦已逾1.3萬人，疫情在國外的擴散遠比國內嚴重。多個國家進入緊急狀態，對內禁出門，對外封關，全球經濟活動近乎停頓。

疫情油戰 市場措手不及

第二隻黑天鵝由沙特發動油價戰引起，3月初石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯就減產150萬桶的談判破裂後，沙特在宣布發動減價戰，大幅降低原油價格，更擬增加石油產量，由原來每日約970萬桶增至增加產量至達到每日1200萬桶什至更高的紀錄水平。消息令油價大跌30%，是有史以來第二大單日跌幅，僅次於1991年的波斯灣戰爭。當日金融市場大幅波動，10年期美債孳息創新低，最低報0.38厘，30年期債息也跌至歷史低位，首次穿1厘，低見0.692厘，紐約期金曾升穿1700美元關的7年高位。

以上兩隻黑天鵝，引發環球股票市場全面股災，迫使聯儲局兩星期內兩次緊急減息共1.5 厘至零水平，美股仍然20天內蒸發了30%，可見其威力之大。

2020年會否有第三隻黑天鵝出現還是未知之數，但是筆者可以預期，有三件震撼性事件已經或可以隨時發生。

東奧倘取消 損失逾7萬億日圓

（1）日本已取消舉辦2020年東京奧運會，成為現代奧運史上第一次延期。日本日興證券公司首席經濟學家牧野潤一估計，取消東奧的直接損失為6700億日圓，另外造成長期訪日觀光客減少及國內消費下滑損失加總逾7萬億日圓。如今延期，第一生命經濟研究所首席經濟師永濱利廣估算，今年來自國內外遊客的奧運特需會消失，年內GDP將損失1.7萬億日圓，包括輻射效果在內則損失3.2萬億日圓。奧運會的根本始終是運動員，對於未能參與、角逐獎牌所帶來的遺憾，是無法彌補的。

（2）環球資金鏈斷裂、引發企業信貸危機甚至爆煲，各國能源企業開採石油的成本不一，如中東國家每桶石油開採成本低於20美元，美國則約40美元。如果油價長期徘徊在30美元以下，許多能源企業面臨破​​產，為它們提供貸款資金的銀行也要承擔。能源行業與金融業十分密切的聯繫，能源公司為俗稱「垃圾債」的「非投資級別債券」的最大發行行業，佔美國高收益債券市場11%。此等高收益債券，面對大規模違約、無法履行債務和利息支付現象，繼而令環球金融資金鏈斷裂。

中東再爆戰爭非不可能

（3）美國與中東爆發戰爭，年初美國在情報網絡系統配合下，擊殺了伊朗的重要將領蘇萊曼尼，中東地緣政治危機的因子正在累積。特朗普一向提出美國優先，每日產量達1300萬桶的美國頁岩油企正承受巨大壓力，以外交措施向俄羅斯和沙特施壓是必要的。

如發生以上三項事件，均會令環球經濟雪上加霜，但並不會視之為黑天鵝事件，因為可預測的就不叫黑天鵝了。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]