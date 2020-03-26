經濟
國際金融

魯賓尼：經濟衰退將呈「I形」急墜

【明報專訊】環球股市止跌回升之際，有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）警告，疫情之下，消費、資本支出及出口都處於前所未有的「自由落體」（free fall）狀態。他說，雖然多數分析師預期，經濟在首季急劇下滑後，次季可望出現強勢的「V形」反彈，但今次疫情危機完全是另一回事，今次衰退不會是「V形」或「U形」，也不是「L形」（急劇下滑後停滯），而是更像「I形」，無論是金融市場或實體經濟都將像垂直線般一瀉千里。

魯賓尼表示，即使在大蕭條和二次大戰期間，也沒有像今天的中國、美國和歐洲那樣，停止大部分經濟活動。即使在最好的假設情形，經濟衰退仍比2008年金融海嘯嚴重，但預期今年第四季可恢復增長。不過這最理想的情境須符合幾個條件。首先，美國、歐洲等受影響嚴重的經濟體，將需要實行廣泛的病毒測試、病人追蹤、強制隔離和治療，以及全面的封鎖措施。

此外，主要央行必須繼續動用非常規措施，例如零利率或負利率、量寬、放寬信貸，以支持銀行、非銀行、貨幣市場基金及大型企業。與此同時，政府也需要有大型財政刺激措施，防止私人企業倒閉。但魯賓尼認為，單是防疫措施已有很多不足，而財政措施若不夠迅捷，將令全球金融市場和經濟陷入「自由落體」式的下墜。

伯南克：似自然災害多於大蕭條

聯儲局前主席伯南克（Ben Bernanke）則認為，疫情造成的經濟停頓，較像自然災害而多於大蕭條，但認同經濟衰退的幅度將會很大。不過他認為聯儲局的應對力度足夠。除了美國政府準備斥巨資挽救經濟，歐元區也在考慮允許成員國政府從歐洲穩定機制（ESM）紓困基金，申請相當於各自國內GDP約2%的預防性信貸額度，助成員國應對疫情對經濟的影響。這構思已得到歐元區成員國財長的普遍支持。

動用ESM資金的最終決定，將由歐盟領導人在周四舉行的電話峰會拍板。ESM未動用的貸款額度為4100億歐元（3.4萬億港元）。歐元區各國財長同意，ESM信貸將向所有歐元區國家提供，不是所有國家必須申請。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

港交所前上市審批主管涉貪 楊金隆被指收200萬優待IPO公司 上市顧問控行賄
港交所前上市審批主管涉貪 楊金隆被指收200萬優待IPO公司 上市顧問控行賄
上市貪污風波 政府稱「零容忍」
上市貪污風波 政府稱「零容忍」
涉案新股申酉 上市累跌87%
涉案新股申酉 上市累跌87%
上周五嘉賓確診 明天上市儀式延期
上周五嘉賓確診 明天上市儀式延期
恒指重上23500點 夜期轉低水
恒指重上23500點 夜期轉低水
中海油多賺16% 削今年資本開支
中海油多賺16% 削今年資本開支
TVB全年蝕近3億 廣告收入跌22% 星美債券撥備3.3億 整筆投資已減值至零
TVB全年蝕近3億 廣告收入跌22% 星美債券撥備3.3億 整筆投資已減值至零
有線寬頻去年蝕近4億
有線寬頻去年蝕近4億
瑞聲全年純利倒退四成 不派息
瑞聲全年純利倒退四成 不派息
匯控押後香港股東會
匯控押後香港股東會
海底撈：大部分門店已重開
海底撈：大部分門店已重開
郵儲行去年純利升16%
郵儲行去年純利升16%
中壽多賺4倍 研進行融資 新業務價值升19% 較首三季縮窄
中壽多賺4倍 研進行融資 新業務價值升19% 較首三季縮窄
大新銀行純利跌一成
大新銀行純利跌一成
基金股東Silchester減持利豐
基金股東Silchester減持利豐
康方生物傳下月再申上市
康方生物傳下月再申上市
美股早段漲千點 波音3日飈七成 憧憬白宮紓困措施刺激經濟
美股早段漲千點 波音3日飈七成 憧憬白宮紓困措施刺激經濟
歐洲9國呼籲發行「新冠債券」
歐洲9國呼籲發行「新冠債券」
劉思明：利好汽車政策料出台 吉利候低吸
劉思明：利好汽車政策料出台 吉利候低吸
劉宇亮：疫情油價戰後 還會有第3隻黑天鵝？
劉宇亮：疫情油價戰後 還會有第3隻黑天鵝？
李曉佳：煤氣送紅股魔法石失靈
李曉佳：煤氣送紅股魔法石失靈
趙海珠：2萬億美元救市 美匯指數回軟
趙海珠：2萬億美元救市 美匯指數回軟
周顯：股巿反應如對對糊 無得估
周顯：股巿反應如對對糊 無得估
湯文亮：美股熔斷難斷 Sky is the Limit
湯文亮：美股熔斷難斷 Sky is the Limit
莎莎棄租北京道巨舖 低高峰五成招租 7000呎舖叫租61萬 每呎僅87元
莎莎棄租北京道巨舖 低高峰五成招租 7000呎舖叫租61萬 每呎僅87元
郭少明5600萬沽禮頓山 20年勁賺4000萬
郭少明5600萬沽禮頓山 20年勁賺4000萬
嘉湖本月破50宗 5個月新高
嘉湖本月破50宗 5個月新高
海天晉特色戶2140萬易手 實呎2.5萬
海天晉特色戶2140萬易手 實呎2.5萬
囍滙開放式月租1.7萬 低去年高峰兩成半
囍滙開放式月租1.7萬 低去年高峰兩成半
官塘工業中心單位670萬沽 業主7年蝕百萬
官塘工業中心單位670萬沽 業主7年蝕百萬
塞浦路斯 7000元可租千呎單位
塞浦路斯 7000元可租千呎單位
晨星陳貞瑋：疫情非旺季出現 內房銷售料V彈
晨星陳貞瑋：疫情非旺季出現 內房銷售料V彈
人行上周不減息 按揭利率維持不變
人行上周不減息 按揭利率維持不變