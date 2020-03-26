魯賓尼：經濟衰退將呈「I形」急墜

魯賓尼表示，即使在大蕭條和二次大戰期間，也沒有像今天的中國、美國和歐洲那樣，停止大部分經濟活動。即使在最好的假設情形，經濟衰退仍比2008年金融海嘯嚴重，但預期今年第四季可恢復增長。不過這最理想的情境須符合幾個條件。首先，美國、歐洲等受影響嚴重的經濟體，將需要實行廣泛的病毒測試、病人追蹤、強制隔離和治療，以及全面的封鎖措施。

此外，主要央行必須繼續動用非常規措施，例如零利率或負利率、量寬、放寬信貸，以支持銀行、非銀行、貨幣市場基金及大型企業。與此同時，政府也需要有大型財政刺激措施，防止私人企業倒閉。但魯賓尼認為，單是防疫措施已有很多不足，而財政措施若不夠迅捷，將令全球金融市場和經濟陷入「自由落體」式的下墜。

伯南克：似自然災害多於大蕭條

聯儲局前主席伯南克（Ben Bernanke）則認為，疫情造成的經濟停頓，較像自然災害而多於大蕭條，但認同經濟衰退的幅度將會很大。不過他認為聯儲局的應對力度足夠。除了美國政府準備斥巨資挽救經濟，歐元區也在考慮允許成員國政府從歐洲穩定機制（ESM）紓困基金，申請相當於各自國內GDP約2%的預防性信貸額度，助成員國應對疫情對經濟的影響。這構思已得到歐元區成員國財長的普遍支持。

動用ESM資金的最終決定，將由歐盟領導人在周四舉行的電話峰會拍板。ESM未動用的貸款額度為4100億歐元（3.4萬億港元）。歐元區各國財長同意，ESM信貸將向所有歐元區國家提供，不是所有國家必須申請。

（綜合報道）

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