美股早段漲千點 波音3日飈七成 憧憬白宮紓困措施刺激經濟

新債王：標普500將見2700

市場期等待議案通過，標普500指數及納指昨早段也是先升後回落。不過有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）預期，標普500指數快將有望反彈至2700點水平。目前指數在2450點左右徘徊。

另外，《金融時報》引述消息表示，中國人民銀行正討論調低銀行的存款基準利率，以提升銀行的淨息差及盈利能力。

美國民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，希望盡快批准參議院的最終協議。美國財長梅努欽表示，只要法案獲通過，總統特朗普將即時簽署生效。法案內容包括，5000億美元針對民眾的現金補助，讓多數成年人可獲發1200美元，兒童則獲發500美元；另有約2500億美元用於擴大失業保險，適用範圍擴大至自由職業者。多達5000億美元的「流動性援助」，將用於救助受疫情影響最嚴重的行業，當中610億美元用於航空業及相關供應商，另會援助能源企業及汽車製造商等。政府將設新的監察長及監督委員會，監察款項的使用。

白宮610億美元支援航空業

政府亦會斥3500億美元，專門為小企業提供貸款，確保工人可繼續獲得薪水；另向醫療機構提供最多1500億美元的援助。資金也會應用於藥物開發，以及口罩、手套、防護服及呼吸機等醫療用品生產。

道指周二升幅87年來最勁

受刺激計劃即將通過的消息刺激，道指周二升2112.98點，收報20,700點以上，創史上最大點數升幅，而11.37%的升勢，也是1933年以來最大單日升幅。標普500指數同日升逾9.4%，納指升8.1%。

聯儲局已委託全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock），管理最新公布的債券及按揭抵押證券（MBS）購買計劃。貝萊德將代表紐約聯儲銀行，處理購買由政府資助機構擔保的商業按揭抵押證券的事宜。聯儲局將決定哪些由房利美（Fannie Mae）、房地美（Freddie Mack）和Ginnie Mae擔保的證券可供購買，並由貝萊德執行這些交易。

貝萊德另將管理兩項大規模債券購買計劃，包括向美國企業購買新的投資級別債券，並在次級市場購買已發行的投資級別債券。作為最大的債券ETF供應商，貝萊德也要處理美國投資級別債券ETF的購買，包括部分貝萊德自己提供的ETF。

（綜合報道）

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