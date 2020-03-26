康方生物傳下月再申上市

彭博引述知情人士指出，康方生物目標是在4月份上市，但要視乎疫情下市場波動，由於尚未做出最終決定，IPO細節可能仍會改變。康方生物專注於在腫瘤、免疫和其他治療領域開發療法。康方生物曾在去年12月3日遞表，當月5日即被發回，當時有報道指，康方財務資料準備不足。事實上，當時康方在初步招股文件只提交往績包括2017年、2018年及2019年上半年度，並非一般所見的3年紀錄期。

分拆業務擬港上市 微創升逾10%

早前微創醫療 （0853）宣布有意分拆心臟支架業務MicroPort CardioFlow上市，昨日有外電指出，MicroPort CardioFlow計劃赴港上市，集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），公司估值達10億美元（約78億港元），已委任花旗及摩根大通協助上市。微創醫療抽升10.38%，收報17.66元。近期亦有生物科技公司在市况不佳的情况下，繼續來港上市，例如內地生物科技公司諾誠健華（9969）在周一掛牌，成功集資22.4億元。