基金股東Silchester減持利豐

根據交易披露，英資基金Silchester一名法定法團成員SCL，持有SCL逾90%股權的SP Ltd，擁有Silchester及另外兩個基金Edgbaston、Sanderson的間接經濟權益，因此後兩者持有的股份需與Silchester合併計算。今次減持是Edgbaston以投資經理身分為客戶出售股份，Silchester仍持有利豐10.9%股權不變，Edgbaston、Sanderson至24日分別持有1.7%及1.6%利豐股權。Silchester、SCL及SP Ltd並未牽涉於Edgbaston或Sanderson的日常投資管理業務或實施事宜，亦不會對Edgbaston或Sanderson所控制的利豐股份行使任何代表表決權。

同系另一基金代客沽貨

由於通過私有化的先決條件包括不能有超過10%非一致行動人股東反對，因此Silchester在利豐私有化擁有一票否決權。利豐昨日收市報0.9元，跌1.1%，私有化價格較現價仍溢價38.9%。