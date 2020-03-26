大新金融及大新銀行董事總經理黃漢興表示，受環球經濟放緩及本地社會運動影響，去年銀行淨利息差按年收窄14個基點(1%等如100基點)，利息收入增長受壓，預期今年經濟將收縮，失業率將惡化，銀行已增加減值撥備2.87億元，而去年底止整體資本充足率為17.9%，強調資產質素仍然可控。

大新金融執行董事王伯凌指出，鑑於新冠肺炎疫情發展尚未明朗，銀行資產質素比率有機會轉差，但由於政府及各銀行已推出紓緩措施，料短期內不會出現大幅度惡化，今年將更審慎，並會在信貸質素及客戶貸款審批之間取得平衡。

被問及未來會否調整派息水平，集團回應，經濟下行對公司盈利有一定壓力，若盈利並非處於大幅波動，相信派息將維持現有水平，但仍然需視乎業績及盈利表現。

稱滿意重慶銀行表現

至於重慶銀行業務方面，集團稱，其在重慶銀行投資的使用價值低於帳面值已6年，全年內減值撥備支出按年減少3.46億元至2.87億元，不過帳面價值雖減少，但集團認為營運表現令人滿意。昨日大新銀行升0.43%至7元，大新金融升3.51%至22.1元。