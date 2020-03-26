經濟

中壽多賺4倍 研進行融資 新業務價值升19% 較首三季縮窄

【明報專訊】中國人壽（2628）近年表現略遜於同業，集團董事長王濱去年提出要「重振國壽」，而全年成績表亦一如盈喜般可觀。受惠於投資收益改善，以及去年險企稅務優惠，集團去年純利按年上升4.25倍至578.93億元（人民幣，下同），符合1月份發出的盈喜，每股股息按年增3.56倍至0.73元。新業務價值按年上升18.6%至586.98億元，惟相對首三季的20.4%有所收窄。公司稱將結合市場情况進行融資。

明報記者 歐陽偉昉

中壽去年總保費收入為5670.86億元，按年上升5.8%，其中首年期交的新單保費為1094.16億元，按年上升4.8%。十年期及以上首年期交保費按年增長42.1%至591.68億元。光大新鴻基證券策略師伍禮賢指出，自2017年監管當局要求減少短期高回報保單，各間險企都面業務結構轉型問題，中壽在長期保單增長的執行較佳，個險渠道新業務價值率增3.2個百分點至45.3%，帶動新業務價值去年增長好過同業。

對於新冠疫情影響，中壽指短期內將對公司業務帶來一定影響，該行已通過多種方式保障業務有序開展。另外，為推動未來發展戰略實施，中壽指將結合資本市場情况進行相應的融資安排。

伍禮賢認為，中壽償付能力充足，融資安排出乎市場預期，集團是否融資可能要視乎新冠肺炎是否大幅增加險企賠付，以及股市債市收益急跌是否未來賠付能力有影響而定。

另外，新華保險（1336）同日公布業績，去年新業務價值按年下跌19.9%至97.79億元。總保費收入按年上升13%，至1381.31億元。純利按年上升83.8%，至145.59億元。每股派息1.41元，按年多派83%。

新華保險新業務價值跌兩成

新華保險去年長期險首年保費為253.96億元，按年增長22%，主要增長由銀保渠道的一次性繳費保險產品帶動，當中期交保費則下降6.7%至193.41億元。十年期及以上期交首年保費按年減少14.9%，至107.26億元。首席執行官、總裁李全在業績表示，該行面臨業務增速低於同業、隊伍規模多年未能突破、資源配置遠離市場、內部管理協同不足等等，當市場競爭日漸激烈，這些問題更為突顯。

相關字詞﹕業績 內險 新華保險 中國人壽 新冠疫情 新業務價值

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