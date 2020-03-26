經濟

瑞聲全年純利倒退四成 不派息

【明報專訊】經濟前景不明朗，不少公司都削減派息或紅股，手機設備製造商瑞聲科技（2018）昨公布全年業績，亦意外不派末期息。集團自2008財年起維持派發末期息長達11年，惟投資者關係部主管郭美珊昨日於網上業績會指出，不派末期息是要為未來的不確定作小心準備，但她強調集團現金流依然強勁。

張宏江接替許文輝董事會主席職

另外，集團昨日亦公布高層人事變動，現為董事會主席的許文輝及獨立非執行董事潘仲賢將在5月中退任，兩人分別於2004年及2009年加入瑞聲，而董事會主席一職將由張宏江接替。

集團昨午發布業績，午後股價曾倒跌最多11%，惟收市升4.28%至40.2元。

截至去年12月底止，瑞聲科技純利按年倒退41.5%至22.22億元（人民幣‧下同），每股盈利為1.84元；毛利為51.07億元，按年跌24.3%；毛利率按年跌8.6個百分點至28.6%。集團解釋，毛利率下跌主要由於傳統產品的平均售價受壓，以及因研發速度放慢不利產品組合所致。以業務分部計，去年來自光學收入按年增94%至10.7億元，成為升幅最大的業務板塊。集團董事總經理莫祖權表示，集團今年仍然會以塑膠鏡頭及晶圓級玻璃（WLG）鏡頭為發展重心，有信心7P鏡頭可如期在今年第三季量產。他同時透露，鑑於新冠肺炎疫情爆發後，預料今年上半年或出現經濟放緩，不過目前未有客戶取消訂單。

由於疫情目前擴散至歐美地區，手機設備需求進一步受壓，對集團造成負面影響。因此，郭美珊透露，集團會更審慎地控制開支。截至去年底止，集團資本開支為30億元。

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