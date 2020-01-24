經濟

TVB全年蝕近3億 廣告收入跌22% 星美債券撥備3.3億 整筆投資已減值至零

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）昨日首次由副主席黎瑞剛的名義，公布2019年度全年業績，期內要為星美債券餘下投資減值3.3億元至歸零，同時受去年下半年廣告收入大跌拖累，香港免費電視主業虧損3.04億元，最終全年整體虧損按年擴大逾48%至2.95億元，連續兩年整體虧損。不過公司仍建議每股派末期息0.2元，按年減少71.43%。

明報記者 陳偉燊

TVB年內未有為總值1200萬美元的國儲能源債券投資再減值，若撇除星美債券減值，整體盈利仍有3500萬元。期內其手上債券投資達13.75億元，按年減少39.05%，雖然從中取得的利息收入按年減少29.41%至1.8億元，但是因為出售逾7.81億元債券而錄得收益2129.7萬元。年內TVB亦購回部分本身發行的票據至淨額只餘18.66億元，應付融資成本減少16.41%至1.07億元。

由於星美債券投資計入香港免費電視分部，因此該部門是繼2018年度後再度虧損。

撇除星美減值 整體盈利3500萬

本業香港免費電視業務期內廣告收入受內外經濟逆轉，加上廣告客戶削減開支，罕見跌破20億元大關，只餘19.1億元，按年減少21.72%，整體出現虧損。來自奶粉、貸款及按揭、護膚及零售連鎖店的廣告均錄雙位數跌幅。

大台網虧轉賺4400萬

OTT業務中，myTV SUPER的用戶達832.07萬，按年增加13.98%，機頂盒用戶佔128.36萬名，整體獲利4000萬元，按年大增逾1.5倍。月費148元的myTV Gold客戶則有2.8萬名。大台網受惠於活動籌劃、電子商貿及音樂娛樂業務增長，扭虧為盈並賺4400萬元。

Anywhere用戶達13.7萬戶

TVB Anywhere的用戶則達13.7萬戶。節目發行及分銷業務提供主要盈利貢獻，達4.12億元。按地區劃分，內地業務的收入達5.48億元，貢獻僅次於香港，按年減少25.15%。

員工數目按年減少256名

TVB行政總裁李寶安接受本報查詢時表示，去年受社會運動延續到年尾影響零售業，下半年廣告只有約8億元，今年初疫情爆發，對公司今年的影響連他也不知道。集團年內會靠授權、OTT訂戶及內地生意支撐，預期香港以外業務佔比增大。至於今年會否再裁員，他說：「不想說任何事去刺激市場，但是能夠留下來的員工，依目前環境，應可維持12個月糧」。據公布，TVB的員工數目按年減少256名，只餘3785名。

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