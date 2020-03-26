中海油多賺16% 削今年資本開支

專注控成本 抗低油價

董事長汪東進表示，油價大跌是全球油氣生產供應商共同面對的挑戰，但相信中海油在競爭力、高質量經營及成本管控等方面有優勢。目前不確定低油價會維持多長時間，但他覺得，每桶50至60美元才是較正常合理水平。

派末期息0.45元

中海油昨日收報7.65元，升7.44%。業績顯示，去年其桶油主要成本連續6年減少，按年降2%至29.78美元每桶油當量。受惠於成本下降，中海油去年純利升15.9%至610.5億元，高於市場預期的587.1億元；淨產量首次超過5億桶油當量，達到5.06億桶油當量，按年增6.6%。派末期息0.45元，按年增12.5%。期內油氣銷售收入達到1971.73億元，按年升5.69%；資本開支增27.2%至796億元；全年儲量替代率達到144%，儲量壽命穩定在10年以上。

對於早前傳言母公司中海油集團擬將液化天然氣碼頭及燃氣電廠等資產注入，徐可強表示正研究相關方案，如有進展會依規披露。