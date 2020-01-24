恒指重上23500點 夜期轉低水

騰訊380元主動沽盤達七成

昨日二三線藍籌錄得較大升幅，申洲國際（2313）及萬洲國際（0288）均升逾一成；創科實業（0669）亦升9.5%；中海油（0883）、中石油（0857）、吉利（0175）及旺旺（0151）均升逾7%。重磅股方面，匯控（0005）及友邦（1299）分別升2.6%及6.6%，報46.3元及68.1元。

騰訊（0700）昨日率先現沽壓，雖然全日上升4%，尾市收報380元，但在該水平的主動沽盤達七成，沽空比率為15.7%，沽空額逾21億元。阿里巴巴（9988）升3%，收報179.7元，沽空比率22.6%；美團點評（3690）亦漲6%，收報90.75元，沽空比率17.2%。

霍建寧斥資1420萬增持長和

長和（0001）聯席董事總經理霍建寧申報，其在集團於3月19日宣布2019年度全年業績翌日（即3月20日）及3月23日，共出資1419.57萬元，增持長和共30萬股，每股平均價為47.319元。完成增持後，霍在長和的持股量將由原先0.14%，提高至0.15%。長和昨升5.8%，收報50元。

南方A50昨流入5.55億

南方東英表示，昨日南方中國A50 ETF（2822）錄得5.55億元資金流入，是自去年12月中旬以來最大的單日流入，佔比超過今年以來總流入量（9.86億元）一半以上。該ETF昨升2.3%。