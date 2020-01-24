港交所前上市審批主管涉貪 楊金隆被指收200萬優待IPO公司 上市顧問控行賄

明報記者 馬迪帆

兩人昨日於西九龍裁判法院應訊，控方申請將案件押後，以索取法律意見，裁判官批准兩名被告各以10萬元現金擔保保釋，至6月3日再審，案件轉介至區域法院。其間不准離港及接觸控方證人。

林妻收915萬 沒申報利益衝突

證監會的資料顯示林楚華為聯威投資（United Gain Investment，簡稱UGI）持牌人。根據法庭文件，43歲的楊金隆被控兩項罪名，首項涉及於2017年底從林楚華處收取200萬元，作為優待申酉控股新股上市申請的誘因或酬金。另一罪名涉及楊金隆妻子收取林楚華915萬元，楊涉嫌向港交所隱瞞事件，於2017年6月20日至2019年4月30日期間履行公職過程中行為失當，於處理及審閱多項林楚華參與的IPO申請時沒申報利益衝突，以及沒有避免參與討論及決策。

楊金隆去年5月離職，外電指當時內部通知稱是出於家庭原因，港交所未曾公開宣布這項人事變動。港交所昨回覆本報查詢，表示充分配合並繼續全力協助廉署對一名前僱員的調查工作，現階段不適合就事件作更多評論。發言人表示，港交所致力以最高的誠信及專業態度營運，並會緊守崗位繼續維持香港作為領先金融中心的地位。證監會表示，案件已進入法律程序，對此不予置評。

現時港交所上市部兩名在任董事總經理為史琳及簡愛嫦，後者接替楊金隆上任，網上已無法查找到楊金隆資料。據過往報道，楊於2013年加入港交所，任IPO審查組聯席主管期間，管理團隊規模約有70人，再早前曾任職德銀及聯昌證券。廉署資料顯示，楊任職期間，責任包括審閱IPO申請，以確保公司申請符合條例要求，此外新股申請在提交予上市委員會或創業板上市審批小組前，亦要呈交予楊審批。

林楚華為聯威投資持牌人

另一涉案人林楚華，現年60歲，在聯威投資持有投資顧問的4號牌及資產管理的9號牌，根據公司網站，林任職聯威投資負責人、董事及首席營運及合規和風管總監，此前曾任法巴主管、數字地球（前0109，已除牌）執董等。本報昨日致電查詢UGI，有接待人員接聽電話，該員工表示，對事件並不知情。本報再以電郵查詢聯威，至截稿前未獲回覆。