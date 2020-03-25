東方匯理資管Wesley Lebeau：疫情利好雲計算及大數據

東方匯理資產管理旗下CPR主題股票投資組合經理Wesley Lebeau接受本報專訪時表示，雖然疫情為環球市場帶來不穩定性，但個別板塊卻因而受惠。當中，他特別看好科技板塊，「疫情令科技應用提升不少，現時全球共有10億人被隔離，加上不少企業實施在家工作，大數據及雲計算技術將會受廣泛應用。企業及個人客戶上升，有利相關公司提升收入，如提供視頻會議是技術公司，就是其中得益者之一。」

去年尾，5G技術受投資者追捧，惟在疫情影響下，投資周期被推遲。如疫情穩定，5G主題會再次受到市場關注。當中的半導體和網絡板塊最為受惠，他預計今年下半年和2021年的行業支出會有強勁反彈。

醫療及大數據板塊相輔相成

他亦看好健康醫療板塊，因醫療行業需要收集大量數據，創建信息以協助臨牀測試，醫療及大數據會是相輔相成。此外，病毒爆發會促使藥物公司研發新藥，一旦治療藥物出現，股價將會水漲船高。雖然，市場上有聲音指生物科技公司能最快創造出治療藥物，但Wesley Lebeau卻認為，醫療行業中的所有領域都具有創造價值，如電子醫療（eHealth）、醫療科技（MedTech）及生物科技（MedTech）都值得重視。

工業方面，中美貿易戰加上疫情來襲，一些工廠暫時關閉，以致市場早前出現大量拋售，需求下降，供應不減的情况下令資產負債表更為緊張。儘管他對工業前景悲觀，但一些公司估值已回落至吸引水平，可密切留意。

Wesley Lebeau所管理的創新動力股票基金之中，就有近五成投資於科技板塊，其餘則分佈於健康護理、 工業及房地產方面。主要投資地區有超過七成為美國市場，約一成為日本市場。不過在選擇投資時，他主要以板塊可見盈利前景，及有利資本支出（CAPEX）為主要考慮因素。

他所管理的基金中，不局限於傳統科技公司，而是偏好不同市值大小，以及有機會升值的各類型企業，如持有專營客戶關係管理軟件及雲端計算專門公司Salesforce（美股：CRM）、芯片製造商Marvell Technology（美股：MRVL）及製藥企業Merck（美股：MRK）。

簡單智能低成本 創新企業具增長潛力

「創新動力公司有別於一般傳統企業，通常這些企業能以更簡單、更智能及更低成本為市場帶來解決方案。他們主要是一些數碼經濟包括大數據、雲端技術、金融科技公司；工業4.0如自動駕駛、人工智能；生命科學及健康如生物科技公司。」

他坦言，這些概念對香港散戶投資者而言是較新的概念，但時移世易，在目前市况下，投資者不應單靠宏觀因素如行業周期性作為投資策略。相反應作多元化投資，以可提供更大靈活性的產品或企業作為主要對象。最後，他提醒今年環球市場充斥許多不穩定性，建議投資者應以公司估值及盈利前景作為主要考慮因素。

黃清瑤 明報記者

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