新世界深圳太子灣．灣璽沽百伙 套逾30億人幣

疫情肆虐下改以網上揀樓

發展商本月推出面積介乎230至390平方米（即約2476至4198方呎）的單位應市，單位平均售價逾2,000萬元人民幣。鑑於新冠肺炎疫情持續，內地推售新盤受到極大限制，新世界指出，利用網上平台預售太子灣•灣璽，讓買家透過手機揀選心儀單位，毋須在銷售中心排隊，減少人流聚集。同時亦加強銷售中心的防疫措施，為每名參觀人士量度體溫及進行消毒。

鄭志剛：銷情反映內地樓市需求強勁

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛表示，今次的銷售在疫市下創佳績，反映內地房地產市場的需求強勁，尤其對具有投資潛力的大灣區優質項目。鄭又指出，深圳太子灣是集團的重點項目，對區內的前景充滿信心，並會因應新冠肺炎而改作網上揀樓。

資料顯示，深圳太子灣大型商住綜合項目，坐落於蛇口的郵輪碼頭旁，總樓面面積約420萬方呎，除住宅項目太子灣•灣璽外，項目還包括K11購物藝術中心、親子主題商場D•Park及甲級寫字樓等。