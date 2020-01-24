逸瓏灣8周六推107伙 六成單位招標

周六最少6盤推132伙應市

信置昨日加推逸瓏灣8共13伙，全為2座實用700方呎的H室，定價由1157.1萬至1275.5萬元，實呎由16530至18221元，計算最高折扣20%後，折實價由925.68萬至1020.4萬元，實呎13224至14577元。發展商表示，項目將於本周六推售107伙，其中38伙以價單形式推售，餘下69伙將招標出售。

據悉，項目累售421伙，佔已推出的單位近九成，套現逾38億元。

另由恒地（0012）創辦人李兆基私人持有的天后維峯‧浚匯亦加推22伙，實用267至290方呎，定價由742.7萬至859.7萬元，實呎由25610至32078元，以最高折扣5%計，折實價由705.6萬至816.7萬元，實呎24330至30474元，項目亦在周六以價單形式推售9伙，包括8伙1房戶及1伙開放式。

曦臺2房買家撻訂 8日損失56萬

發展商積極推售貨尾，但個別新盤買家憂後市欠佳，選擇撻訂離場。由宏安地產（1243）及內房旭輝（0884）合作發展的油塘曦臺，有買家購入單位後8日撻訂，損失56萬元。

有關撻訂單位為1座8樓D室，屬實用548方呎2房戶，買家本月15日以1114.9萬元購入物業，並於日前撻訂，8日損失樓價5%，即55.745萬元。

本月新盤撻訂33宗 按月倍增

另外，根據本報統計，截至昨日止，本月主要新盤共錄得33宗撻訂個案，較上月全月約13宗，大幅增加1.5倍，亦超出對上一次撻訂高峰，即去年11月、即《禁蒙面法》生效1個月後，該月全月共錄32宗撻訂個案。