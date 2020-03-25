天巒銀主盤10年實蝕1100萬 實呎1.1萬3年半最低

何文田山畔1房748萬 4年實蝕兩成

天巒過往蝕讓不斷，今年初一幢實用1588方呎的加倫大道單號洋房，以2130萬元沽出，實呎13,413元，原業主2011年5月3138萬元購入，持貨近9年帳面蝕約1008萬元或32%，惟連同稅項及其他雜費計實蝕料逾1160萬元離場。

另土地註冊處顯示紅磡何文田山畔1座低層B室，實用370方呎，1房間隔，本月初748萬元易手，實呎20216元，原業主2016年約898萬元購入，帳面蝕約150萬元，若連同使費計料實蝕超過180萬元或兩成。

湯文亮侄兒2750萬入市陽明山莊

疫市下仍有資深投資者或相關人士入市。土地註冊處顯示紀惠集團行政總裁湯文亮侄兒湯振宇(TONG CARLOS)本月初以2750萬元購入大潭陽明山莊3座中層27室連車位，實用1031方呎，實呎26673元，而湯振宇今次只需付樓價4.25%印花稅，即以首置身分入市。事實上，湯文亮家族短短一年內已斥1.24億元連購陽明山莊3伙，包括湯文亮去年5月以6950萬元購入11座中層67室，其侄兒湯振邦去年11月以2720萬元購入大潭陽明山莊5座中層41室。