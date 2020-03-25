漾日居3房呎租34元 3年新低 月租僅3.2萬 較去年高峰大跌逾兩成半

明報記者 林尚民

美聯分行高級營業經理崔鎂成表示，漾日居2座中層D室，實用面積934方呎，屬3房1套連工人套間隔，望高鐵站上蓋，獲同區租客以每月3.2萬元承租，實用呎租34.3元。業主2013年11月以約1,328萬元購入上述物業，租金回報約2.9厘。

他又指，上述單位原叫租4萬元，但一直未獲承接，最終成交呎租不但低市價約15%，更較去年同類單位高峰呎租大跌約兩成半至三成，為屋苑3年來同類新低。

凱旋門2房月租跌穿3萬

事實上，近期九龍站低價租務成交不絕，早前凱旋門朝日閣中層C室1房戶，實用420方呎，以月租僅1.9萬元租出，為屋苑近5年新低。中原高級區域聯席董事余倫鋒表示，凱旋門觀星閣高層D室，實用548方呎，2房間隔，最新亦以月租2.9萬元租出，跌穿3萬元大關。資料顯示，同類單位今年1月曾以3.5萬元租出，2個月間租金回落17%。業主2016年1468萬元購入，現租金回報約2.3厘。

疫情下公司租客近絕迹

雖然市况轉差，但九龍站不少業主均不願減價平售，寧願轉賣為租，令區內租盤量急升，以九龍站上蓋5大屋苑（包括凱旋門、天璽、漾日居、擎天半島及君臨天下）為例，目前約有150個放租盤，比去年底疫情未爆發前大約增加兩至三成。

宇晴軒2房月租不足1.6萬

他又指出，區內無論買賣，內地客比例一向較高，但由於疫情發生，內地客幾乎絕迹，故區內放租業主即使未有主動減租，亦願意提供較大的議價空間，令租金回落，特別是大碼或特色單位，議價空間更大。

他直言，「平時月租約3.5萬元的單位，現在大約月租3萬，平時月租7萬多元的現在可能6萬多元已租到」，不過由於區內大碼或特色單位甚少由港人承租，故該類單位目前極少租務成交。

除九龍站外，多個地區的大型屋苑單位均以低價租出。香港置業首席聯席董事曾家輝表示，西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒，一個實用464方呎的5座極高層A室，2房間隔，望園景，業主以約1.75萬元放租約2個月後，減價1,700元至1.58萬元租出，減價約一成，實用呎租約34.1元。業主2008年1月以約312萬元購入上述單位，現租金回報約6.1厘。