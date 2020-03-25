湯文亮：股樓跌市 三部曲

股市在下跌了一段時間之後，首先跌到大家唔信，不過又會踴躍入市，因為大部分股票股價已經跌很多，有人因見獵心喜，亦有人以溝淡的心態入市，由於太多人入市，股市是會作出適當反彈，我認為這是跌市第一階段。不過，亦會有人認為這是牛市未完，下跌只是給予投資者入貨機會，在這階段，由於入市的人只是採取小注怡情策略，投資者的獲利抑或損失都有一個限度，令到大家都察覺不到這是跌市第一階段。

首階段投資者想溝淡

股市繼續下跌，進入第二階段，這個階段有一個特色，就是跌到投資者心驚膽戰，即是見到股價跌到殘，PE低到唔合理，但仍然不敢入市，而且仲有很多不入市的理由，例如有很多債務違約，基金不能贖回的個案尚未出現，無論是什麼理由，總之唔夠膽入市，我相信現在就是處於這個階段。

第三個階段不是經常出現，股市對上一次是2008年環球金融海嘯期間，而樓市則是2003年SARS的時間，特色是不但跌到大家不敢買股票，而是在沒有迫切性的情况下，賣走手上股票或者樓宇，甚至連在跌市第一階段買入的股票都會賣走，而賣走的理由很簡單，就是相信股價會繼續下跌。

第三階段沒急切理由也出貨

不過，大家不用擔心，現在股市只是處於第二階段，還未到第三階段，至於樓市，現在樓價稍為下跌已經有人入市，就算在疫情下新樓銷售仍然理想，而二手樓成交價亦不俗，我大膽講，樓市現在處於跌市第一階段。不過，大家千祈唔好誤會，樓市會繼續下跌，進入第二甚至第三階段，如果疫情在兩三個月內消失，購買力重現，樓市未必會繼續下跌，畢竟樓市被辣招及逆周期措施監管，要大跌亦不容易。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]