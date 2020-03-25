周顯：富豪飯堂 中招高危

再問私人飛機的行情，原來book到4月中，個個富豪仔女都從英國飛回來，不過就不知在4月後，究竟還有沒有人敢繼續飛了。

梅偉琛就洞悉先機，這幾天已經不去食開的那幾間富豪飯堂食飯，改為去平民一點的。他說，上次的重災區是從大陸傳過來，主要傳染者是低下階層，現在則是富豪飯堂最高危，千萬不能去！

我數一數，好彩仲有幾家相熟餐廳，無乜人，又有包房的，可以去吃下。不過最好當然還是不出街啦！

蛇王二快結業 反而人山人海

不過日前去蛇王二，晚上10時，諗住已經無乜人，想不到還是人山人海，大家都希望趁墟，在其執笠前，吃埋最後一餐。其實我很少吃它的蛇羹，吃得最多的是鴨腿湯飯，不過夏天才有。至於膶腸，它是因為做到脆皮，方才好吃，單講味道，還是以前的蛇王芬比較好，不過蛇王芬就無蛇王二咁脆皮了。

我記得，小時候，蛇王二還在駱克道，就在我的家樓下，有一次，它走失了蛇，我剛好放學經過，嚇到狂跑……已經是很久很久以前的事了。

[周顯 投資二三事]