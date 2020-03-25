劉思明：美無限量寬 港股反彈 科技服務業零售見追貨

聯儲局突然推出無限量寬，不設購買國債及按揭抵押證券（MBS）限額，範圍擴大至商業MBS；同時通過一級二級市場為大型企業提供流動性，並重啟2008年金融海嘯的定期資產抵押證券貸款工具（TALF），支持信貸流向消費者和企業。雖印鈔放水未能對症下藥對疫情治本，又未能如派錢提供貸款，可以應對經濟活動幾乎停頓影響，但至少減緩金融危機醞釀，而措施由觸及大中小企業以至消費者，力度之大對穩定市場信心起作用。

撈底要有捱一兩成跌幅準備

美股標普500指數、納指近期下跌速度接近去年最差水平。若以20個交日易計，標普500、納指近日20日內最多累跌32%。2000年以來，標普500、納指在2008年10月分別最多累跌33%、32%；2000年科網泡沬爆破，納指在4月份曾最多累跌35%，目前美股下跌速度已接近當年最壞情况，即使上述兩個時段均不是見底時間，但未來跌速或不會再加快。有重量級對冲基金表示已平掉淡倉獲利，並開始買入美股，對象是有強大財政實力捱過當前環境企業、零售或科技股。但他們入市以估計未來仍有一成至一成半下跌空間進行，反映現水平具吸引力，但撈底要有分段入市及可以捱一兩成跌幅的準備。

受到美股期貨在亞洲時段上揚，恒指低位出現高低腳底，倘若升破上周五22,800點高位，配合滬深300可以收復2650點，形勢將進一步向好。

家電中資電訊表現較為搶鏡

大市方面，恒生綜合大型、中型指數升4.51%、4.91%。汽車、內房物管、濠賭、食品飲料、家電、中資電訊表現較為搶鏡，普遍跑贏指數漲逾半成。個別科技、服飾、中資金融、金屬礦石做好，但集中大型科技、體育用品、內險、金礦股，升勢個別。另個別藍籌股在今次反彈領漲，工行（1398）、騰訊（0700）跌至去年下半年低位反彈，中移動（0941）創10多年新低反彈，三者快逼近20天線；對比同業阿里巴巴（9988）於10天線遇阻，中電信（0728）、聯通（0762）急升近一成後仍處於10天線，孰強孰弱不難判斷。

另一指標，恒指重上前周五、首個絕地反擊的低位22,519點，但尚未升破上周五收市位22,805點，但有幾個主題如科網的美團（3690）和舜宇（2382），服務業雅生活（3319）、碧桂園服務（6098）、中升（0881），以及食品食料萬洲（0288）、康師傅（0322）、青島啤（0168）都已突破，走勢明顯較強。另萬洲昨收市後公布業績，去年全年收入升6.6%，生物重估調整前純利增32%，主要是內地豬價攀升，貿易障礙減弱，生鮮豬肉經營大幅改善所致。管理層表示，病疫對業務需求影響有限，而內地的業務大致恢復正常。由於非洲豬瘟的影響仍在，美國生豬出口業務有望保持強勁增長，公司去年利好因素料延續，支撐股價表現。走勢上，萬洲短線上望7.2元料有較大阻力，止蝕位放在6.3元。

[劉思明 還看今朝]