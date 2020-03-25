植耀輝：內地經濟「保衛戰」 留意受惠股

所以今次疫情，運動員為己為人固然應多作防範，但球會高層及贊助商則可能坐立不安，因為假設不幸有頂級運動員「中招」提早結束職業生涯，亦會進一步影響球會價值及品牌叫座力！無論如何，疫情一日未消失，相信奧運會亦難以舉行。不過昨日體育用品股卻全線反彈，究竟是已消化奧運延遲還是憧憬內地經濟有望復蘇，還是再觀望一下會較好。

疑疫情影響充值卡需求

近期內地三大電訊營運商流失逾千萬用戶。事緣有投資者觀察到三大電訊商2月客戶數量下跌，令外界更關注對內地疫情擔憂，然而有關情况相信是因疫情影響充值卡需求有關。事實上，在電子支付年代，個別中小企有數個移動電話號碼並不出奇，而疫情令經濟活動陷於停頓，中小微企暫停服務亦不足奇。筆者亦預期在經濟活動恢復正常後，用戶人數可能又會有強勁增長。不過，連素來穩定之電訊用戶人數也受此衝擊，可想而知內地經濟在疫情之下所遭到之打擊有多大。可以預期，內地首季經濟表現肯定相當「難睇」，內地會推出那些措施「保經濟」，可能就是未來一至兩季大家可部署之板塊。

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]