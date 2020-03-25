Reits大量沽按揭證券 被指跌市震央

兩大抵押房託股價減半

野村證券表示，考慮到這些業務需要槓桿，Reits「處於這場危機的絕對震央」。近期兩大抵押房地產信託公司Annaly Capital和AGNC Investment的股價減半。規模較小的同業AG Mortgage，股價周一跌38％。Reits通過抵押債券，在回購市場換取資金，其資產價值可達到其普通股的10倍。高槓桿使它們支付的股息，遠超過其購買債券的收益率。

由於其法律結構，Reits有義務將其大部分收益支付股東。疫情令市場對經濟前景的擔憂，加上流動性緊張，令Reits的抵押債券價值下降，打破了其槓桿上限，迫使他們將債券出售給本已疲弱的市場。

瑞銀的客戶報告指出，Reits最近數周存在一種強制出售的模式，試圖控制槓桿水平。抵押貸款交易員表示，多家公司試圖在周日減少抵押債務，包括一家共同基金尋求沽出超過10億美元債券。Reits所依賴的銀行，愈來愈不願意接受以抵押債券作為貸款抵押，並通過追加保證金對Reits施加壓力。聯儲局表示將購買由房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）擔保的抵押債券後，部分業界的壓力顯著紓緩。

（綜合報道）

[國際金融]