兩黨救市快達協議 美股大漲 金價連日大升 重返1600美元

在美國總統特朗普同意對救助企業的基金獨立監管後，美國民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）對國會快將達成大規模刺激措施表示樂觀。她向CNBC稱，參議院似乎已同意眾議院版本法案的措辭，日後將創建一個獨立的監察長及一個由國會任命的5人小組，監督法案向企業所提供的資金。兩名知情人士稱，政府已同意對公司的基金進行監督，但細節仍有待商議。

美國政府擬推出的1.8萬億美元刺激計劃規模之大，前所未見。相比下，在2008年金融海嘯爆發後5個月才通過的奧巴馬刺激方案，規模約8000億美元。眾院民主黨人希望將刺激方案的規模擴大至2.5萬億美元，相當於美國GDP的10%以上。

民主黨希望方案擴大至2.5萬億美元

佩洛西稱，希望眾議院快將一致議決通過刺激法案。該法案的參議院版本，將直接向大多數中產人士支付1200美元，並向每名兒童支付500美元。經過與參議院民主黨人的談判，最新版本擴大了失業援助。佩洛西則爭取每名美國人獲支付1500美元，並試圖要求接受政府援助的航空公司減少碳排放量，要求接受貸款的大型企業，支付至少15美元的最低時薪。

金價暴跌再大漲 海嘯亦出現過

金價連續兩天大升，部分分析師認為，情况如同2008年，暴跌後有機會強勁反彈。本月股市暴跌促使投資者拋售黃金為股市平倉，這情况也曾出現在2008年底，金價在當年10至11月期間急跌兩成，低見700美元左右見底，隨後避險資金湧入，展開長達數年的升勢，至2011年升穿每盎司1900美元創歷史高位。

在環球主要央行承諾大灑金錢救市之際，花旗認為金價仍可能出現波動。花旗的報告稱，假設宏觀市場跟隨金融海嘯時的劇本，金價可能還需要進一步下跌才能反彈。不過花旗預期，金價有可能在2021年升至每盎司2000美元以上的新高。

對冲基金大佬阿克曼（Bill Ackman）、泰珀（David Tepper）披露早前已在股市撈底。阿克曼表示，已清空所有淡倉，套現25億美元投入股市，包括買入星巴克、零售商Lowe's、希爾頓酒店及「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡等。以撈底而聞名的泰珀也透露，已審慎地買入一些科技股，正增持亞馬遜、Alphabet、阿里巴巴、晶片商美光科技及部分醫療股。

特朗普致電鮑威爾讚「全力救市」

對於聯儲局全力救市，美國總統特朗普在發布會罕有地讚揚聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），稱已致電對方讚他做得好，為他感到驕傲，並表示鮑威爾此舉需要勇氣。特朗普此前經常抨擊鮑威爾，批評聯儲局遲遲不肯放寬貨幣政策。

（綜合報道）

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