李小加：5月擴大市調機制

稱停市加劇市場恐慌 重開更加暴跌

李小加表示，停市會加劇市場恐慌，重開時會迎來更加猛烈的暴跌。他表示，公司需要通過資本市場融資，重倉持股的投資者亦需要通過市場減持以避免現金流危機。他續指出，市場波動亦是對外圍不確定性的定價過程，亦可以釋放風險，引導資金有效率流動，因此市場運行對於支持經濟至關重要。

近幾周美股屢次觸發「熔斷機制」，李小加表示，港股同樣具備「減震器」，包括期權的短暫停牌機制，以及期貨漲跌停限價交易機制。另一方面，港股自2016年引入市場波動調節機制（VCM），他補充，聯交所將於今年5月進一步擴大機制的適用範圍，覆蓋更多產品，此外港交所亦正準備引入開市前競價機制，補充現有的收市後競價機制。

補充收市後競價機制 擬引入至開市前

李小加表示，為應對疫情，港交所近月採取多項防疫措施，包括員工在家辦公、與深交所進行「聯合網上路演」。

此外，旗下倫敦金屬交易所（LME）已暫停公開叫價，全部轉為電子交易，為該所自二戰以來首次暫停圈內交易。