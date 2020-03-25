陳啟宗指激進者謀港獨 同時批政府「以火救火」

明報記者 陳子凌

據年報所刊，陳啟宗的「萬言文」寫於1月底，內容少有提及肺炎影響，但他在文章後補充，表示受新冠肺炎影響下，已無法預測集團今年全年業績，預計原本預測約20%的租金增長，反可能會減半甚至更多。整篇文章中，雖然他說恒隆向有「了解政治而不參與其中」的傳統，但文中卻以甚多篇幅談政治，並指目前令香港失色的問題本質來自政治與內部引發，解決起來會困難得多。

陳啟宗認為，1949年中共立國後首30年的動盪令港人刻骨銘心，兩地社會規範也存在差異，香港回歸後，北京低估這情况，造成了困難的根源。他也批評香港政府提出的《逃犯條例》修訂草案，點起了火頭卻無力善後，能力不足和領導無方是火上加油，政府的「作為」與「不作為」令人驚訝，釋放很多人對北京的不信任及怨恨。

被內地人超越 港人心理失衡

但陳啟宗更多炮轟示威者，指「有一小撮激進分子」認為北京是萬惡之源，改變不了北京就提倡港獨，在中美關係惡劣時成為地緣政治棋子，「幾乎可以肯定，這當中涉及外國勢力的指點和支持」。他又自行分析，覺得有香港人（但強調不包括他在內），因為看到曾經被看低的內地人「現在已比我們富裕得多」，結果心理失衡，從看不起轉化為妒忌。

對於備受社會關注、警察執法涉使用過度武力的問題，陳啟宗未有提及，反表示警察比1967年暴動時「克制」。他以「人人本性都有其非常黑暗的一面」去形容上街抗議人士，但又指警方極其克制，所以街頭暴力分子更為膽大，他甚至說不明白為甚麼「許多本來理智的市民居然會縱容這種非理性的罪行」。

稱警察比六七暴動時「克制」

炮轟反修例同時，陳啟宗亦不忘表達個人不滿，在文中讚揚第一、第三和現任行政長官（即董建華、梁振英及林鄭月娥）的土地政策「皆屬可取」，是反對派作梗才無法執行；諷刺第二任特首（曾蔭權）「刻意不賣地，因而必須負上責任」。陳啟宗還表示，在背後說服曾蔭權的少數貪婪發展商難辭其咎，而罪魁禍首絕對是反政府的政客，亦是這些政客才被「自詡正義的西方國家」利用。