萬洲去年多賺三成 指疫情不礙豬肉需求

武漢以外95%內地廠房已復工

萬洲昨日股價績前炒高，收報6.6元，升10.74%。佔總收入逾半的肉製品收入只微升1.5%至123.3億美元，銷量微跌0.5%；生鮮豬肉收入則按年升10.3%至100.8億美元；生豬養殖收入升36.2%至9.4億美元，主因美國生豬價格反彈。

萬洲主席萬隆表示，目前除武漢外，95%的內地廠房已復工，產品供應沒有影響，雖然新冠肺炎疫情爆發，但因為豬肉及豬肉製品是生活必需品，需求依然存在，故集團表現不太受影響，今年1月及2月份出口至美國及其他國家的訂單更錄得增長。

豬流感的影響方面，萬隆表示內地政府已作出防控措施，去年下半年豬肉供應有改善，豬隻數目回升，而根據外國經驗，豬流感會長期存在，集團將加大進口豬肉彌補缺口。萬隆又指出，去年中國豬肉價格高企而美國豬肉價格低位，豬肉價差達到2.5倍，今年下半年料價差會擴大到3.5倍，令進出口空間更大。肉製品方面，去年的加價幅度已考慮到今年情况，目前無意再上調價格，而會推出更多中高端肉製品。