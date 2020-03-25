賀一誠轟六大賭企 拒租酒店供隔離

【明報專訊】澳門因應新冠肺炎疫情，前後徵用當地8家酒店用作醫學監察及隔離。不過，澳門特首賀一誠（小圖）昨日與當地傳媒會面時表示，暫時不會叫停餐廳及賭場運作。他又指，對於沒有辦法使用任何一家博彩企業的酒店綜合體作為指定隔離酒店，感到十分失望，並認為今次疫情既對政府大考，亦對6家博彩企業一次大考，並形容：「澳門人看在眼裏，記在心中」。
「澳門人看在眼裏 記在心中」
他又謂，明白到使用博企的酒店綜合體會影響內裏的餐廳和賭場運作，但是現時要尋覓指定酒店已「搵無可搵」，若政府可以使用有3000間客房的酒店，也會較為容易管理，期望博企要承擔社會責任，政府會支付金錢，而非白用，但是博企並不願意。他認為，在報章上宣傳及「送少少嘢」並非承擔社會責任。現時澳門更因應作出赤字預算400億澳門元，主要因為稅收減少、投資和開支增加所致。
博監局又宣布，由於澳門博彩（0880）旗下衛星場——東方娛樂場所在的金麗華酒店獲政府借用作第8間醫學觀察的指定酒店，因此東方娛樂場已於今午3時關閉，以配合防疫工作。金麗華為澳博母公司澳門旅遊娛樂旗下酒店。此前，澳博位於氹仔的海島娛樂場，亦因為政府借用其經營所在，即何家旗下的麗景灣藝術酒店作醫學觀察而關閉。連同另一衛星場賽馬會娛樂場因為需要裝修關係而停止營運，澳博前後已經暫停3間娛樂場運作。