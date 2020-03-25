賀一誠轟六大賭企 拒租酒店供隔離

「澳門人看在眼裏 記在心中」

他又謂，明白到使用博企的酒店綜合體會影響內裏的餐廳和賭場運作，但是現時要尋覓指定酒店已「搵無可搵」，若政府可以使用有3000間客房的酒店，也會較為容易管理，期望博企要承擔社會責任，政府會支付金錢，而非白用，但是博企並不願意。他認為，在報章上宣傳及「送少少嘢」並非承擔社會責任。現時澳門更因應作出赤字預算400億澳門元，主要因為稅收減少、投資和開支增加所致。

博監局又宣布，由於澳門博彩（0880）旗下衛星場——東方娛樂場所在的金麗華酒店獲政府借用作第8間醫學觀察的指定酒店，因此東方娛樂場已於今午3時關閉，以配合防疫工作。金麗華為澳博母公司澳門旅遊娛樂旗下酒店。此前，澳博位於氹仔的海島娛樂場，亦因為政府借用其經營所在，即何家旗下的麗景灣藝術酒店作醫學觀察而關閉。連同另一衛星場賽馬會娛樂場因為需要裝修關係而停止營運，澳博前後已經暫停3間娛樂場運作。