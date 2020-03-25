聯儲局無限包底 力度大過海嘯

一周做了QE2內7個月做的事

聯儲局是次打頭陣出重手，分兩次「劈息」1.5厘，把聯邦基金利率兩周內劈至零。周一又公布在本周內着手購債6250億美元，規模竟然比2010年推出、歷時7個月的第二輪量化寬鬆（QE2）還要大。一周內做了以往7個月做的事，可謂史無前例。周一又講明推出無上限購債，同時推出3項信貸計劃，幫助大、中、小企業及僱主及家庭，解決燃眉之急，充當了商業銀行的角色。在這刻對抗疫情及大市大幅波動的非常時期，聯儲局連串出手，連美國總統特朗普也在推特稱已打電話給鮑威爾，讚賞他之餘並聲稱「以他為傲」。

儘管美股自2月中以來市值蒸發26萬億美元，聯儲局是次推出連串措施，難免予外界杯水車薪的感覺。不過，這最少暫時給予不少企業、市政機構及家庭在遇上營運資金短缺時，一個喘息空間。疫情觸發多個行業的企業要向銀行「撲水」，上星期，包括波音、永利渡假村及希爾頓酒店等，一一要求取用銀行的授信額度，由10億美元至過百億美元不等。多種近年大行其道的高槓桿投資策略在跌市下被逼要斬倉，令美國信貸市場出現金融海嘯級的信貸緊縮，大量企業隨時倒閉。

聯儲局周一公布的支持大僱主信貸計劃，是2008年沒有的，該局承諾在一手及二手市場購買企業債，為大企業帶來「及時雨」。另外，聯儲局稍後會公布的「主街商業貸款計劃」，應該會直接向中小企貸款，這亦是2008年也未有使出的招數。

疫情美剛爆發 聯儲局挑戰大

但聯儲局周一出重手後，美股仍插穿19000點，反映市場期待美國政府的2萬億美元紓困計劃在國會過關。貨幣政策用盡之後，正待財政政策接力。不過，新冠肺炎現階段才在美國開始大規模爆發，聯儲局招數盡出，將來面對更大挑戰時，還有何招可出？金融業是美國稱覇世界的重要橋頭堡，且看聯儲局連環出招能否穩得住美國的金融體系。

明報記者 陳偉燊