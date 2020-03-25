恒指彈千點 北水單月流入破紀錄 區內疫情好轉 日韓股市急升逾7％

明報記者 蕭嘉聰

恒指昨日收市升967點或4.46%，報22,663點；國指升432點或4.94%，報9184點。大市成交金額1377億元，與周一相若，均較上周平均1676億元成交有所減少。區內股市普通亦錄得升幅，疫情有所紓緩的韓國及日本，主要指數分別升8.6%及7.13%，新加坡及澳洲就升5.75%及4.14%，滬深300指數報3625點，升2.69%。

溫鋼城：23106點料有一定阻力

中投傲揚基金經理溫鋼城認為，由於大市已跌了不少，令普通散戶均不願意入市，相信昨日是大跌市後的反彈，預計至10天線（23,106點）附近有一定阻力。他解釋，始終跌市由疫情引起，現時歐美的疫情未算平復，因此港股仍有下跌機會，投資者不需要太心急入市，可考慮將10至20%資金用作炒股，而股市現已步入熊市，不要過於期待會出現大幅反彈。

建行騰訊工行 最受北水歡迎

港股通本月累計淨流入1260億元，較2018年1月最高峰的765億元高出逾六成，本月只餘下5個交易日，極有可能創單月新高。而其實北水自2月24日起，已連續22日淨買入港股。建行、騰訊及工行在本月分別吸資268.03億、187.40億及87.60億元，前兩者更是昨日升市火車頭，騰訊昨日升4.94%至365.2元；建行升5.36%至6.27元。其餘重磅股方面，友邦（1299）及匯控（0005）分別升3.9%及2%，中移動（0941）升6%。有傳軟銀將出售其持有阿里（9988）股份，阿里周一股價低至170元後，昨收報174.5元升2.65%；美團（3690）昨收報85.5元，升5.82%。

分析：港股或已見底 留意未來兩日表現

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒預計，港股有機會已見底，但要再觀察未來一兩日的表現，現時疫情的負面消息，與各國救市措施的利好消息不斷拉鋸，如可以保持升勢，則反映市場已對疫情消息有一定免疫力。他續指出，如果通過聯儲局的無限量化寬鬆計劃，將令市場有更多資金，科網股及新經濟股的爆發力較強，相信有助該板塊的表現。